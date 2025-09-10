La reflexión de Arturo Pérez Reverte tras perder a seres queridos que puedes aplicar en tu vida: "Se lleva con él un mundo"

A las 11 de la mañana. Será a las 11 de hoy cuando se acerque a 'Herrera en COPE', un señor que nació en Cartagena y que dice que todas las mujeres que aparecen en sus libros valen más que los hombres.

Será a las 11 cuando venga a contarle a Alberto Herrera qué clase de misión en París tiene Alatriste, la octava entrega de su personaje eterno.

Arturo Pérez Reverte tiene fama de peleador, de estar dispuesto siempre a la polémica y a la intensidad en el tono. Hay otro Arturo.

A veces dicen, se pierde en la refriega, pero también a veces deja pinceladas de una humanidad emocionante.





"Cuando uno muere, no muere él, muere el mundo que conoció, muere lo que vio, muere lo que le contaron. Cuando mi madre murió, se llevó imágenes de mí que nadie ha tenido más que ella. Yo en la cuna, yo en el biberón, yo jugando con mis hermanos, mis hermanos, el jardín, la casa, mi padre, que también murió hace tiempo, o sea, su abuela, su madre. Entonces eso desapareció con ella. Entonces, ahora lamento no haberle preguntado todavía mucho más de lo que le pregunté y le pregunté mucho, ¿no? Porque lo que se llevó ya no jamás nadie lo va a ver", decía en 'El Hormiguero'.

Dicen que siempre muestra un afán didáctico y lo dicen como si fuese una debilidad recurrente.

"Hay que recordar que cada abuelo, cada padre, cada madre que muere se lleva con él un mundo. Están aquí, los tenéis ahí, aprovechar, pregunte, no pasa nada, preguntarles un rato. Siempre habrá hay pepitas de oro, siempre hay pepitas de oro en eso, siempre", reflexionaba.

Amén. Y poco más que añadir, que lo otro sería estropear esta necesaria reflexión.