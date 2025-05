El violín Stradivari 'San Lorenzo', 1718: el misterioso legado oculto en una inscripción latina

Madrid - Publicado el 28 may 2025, 19:00

A primera vista, el violín Stradivari ‘San Lorenzo’, 1718 representa fielmente la excelencia artesanal de la llamada 'época dorada' del maestro cremonés. De modelo amplio y elegante, con fondo de arce, tapa de abeto y un barniz marrón anaranjado sobre fondo dorado, destaca como un instrumento de inigualable belleza.

Alamy Stock Photo El violín Stradivari 'San Lorenzo', 1718

La historia de el violín Stradivari 'San Lorenzo', 1718 es tan compleja como apasionante. Mauro D'Alay, violinista y compositor italiano al servicio de la corte española, es su primer propietario conocido. Posiblemente lo recibió como obsequio en ocasión de su matrimonio o del nacimiento de su hijo.

A su muerte en 1757, D'Alay dejó su violín a los caballeros constantinianos estacionados en Parma en la Basílica de Santa María de la Steccata. El increíble recorrido de este violín lo llevó desde Italia hasta Inglaterra, donde fue adquirido por el virtuoso Giovanni Battista Viotti. Posteriormente, en 1823, pasó a manos del Tercer Duque de San Lorenzo, cuyo nombre ha quedado asociado al instrumento. Durante las ocho décadas siguientes, el violín permaneció bajo el cuidado de esta familia en su castillo en Jerez de la Frontera, España. Más tarde, fue adquirido por Georg Talbot, un ingeniero ferroviario alemán y notable coleccionista de Aquisgrán. En tiempos recientes, el 'San Lorenzo' de 1718 se encuentra en Japón, como parte valiosa de la Colección Munetsugu. Para conmemorar sus 300 años, el instrumento volvió a Cremona, su lugar de origen, donde fue estudiado en el Museo del Violino por el Laboratorio Arvedi mediante técnicas de diagnóstico no invasivas. Sin duda, el Stradivari 'San Lorenzo' de 1718 ha estado acompañado por el prestigio, el saber y el aprecio a lo largo de su extenso trayecto.

La inscripción que intriga a los expertos

La frase en latín "Gloria et divitiae in domo eius" “Riquezas y gloria en su casa” plantea preguntas sin respuesta. ¿Fue grabada por encargo de una familia noble? ¿O fue una elección personal de D’Alay o Stradivari mismo? No existe documentación definitiva, pero su sola presencia convierte a este instrumento en una pieza única dentro del catálogo del maestro luthier.

Arthur Hill, Duane Rosengard y otros especialistas han propuesto teorías que conectan la inscripción con distintas etapas de propiedad. Incluso se ha planteado que el violín fue encargado, pero nunca recogido, por una casa aristocrática italiana.

Un instrumento, una leyenda viva

El violín Stradivari ‘San Lorenzo’, 1718 no solo sobrevive como testimonio de una época dorada de la música y la luthería, sino que es también un hilo conductor entre culturas, épocas y personajes históricos. Desde las cortes europeas hasta colecciones privadas en Japón, su historia sigue atrayendo miradas, preguntas… y admiración.

En un mercado en el que los Stradivarius alcanzan precios millonarios, esta pieza destaca no solo por su calidad, sino por el aura de misterio que la envuelve.

