El enigma bajo la arena: la aldea neolítica que emergió tras una tormenta

En 1850, una violenta tormenta azotó la costa de la bahía de Skaill, en la isla escocesa de Mainland, dejando al descubierto los restos de un antiguo poblado oculto bajo un montículo de arena. El lugar, conocido desde entonces como Skara Brae, resultó ser uno de los asentamientos neolíticos mejor conservados del norte de Europa. Lo que la tormenta reveló no fue un simple conjunto de ruinas, sino un auténtico testimonio de una comunidad prehistórica que vivió hace más de 5.000 años.

El propietario de la finca, William Watt, quedó tan impresionado por el hallazgo que contactó con un anticuario local para investigar los restos. Décadas más tarde, en 1927, el arqueólogo australiano Vere Gordon Childe lideraría la primera excavación científica del lugar, descubriendo una red de viviendas semisubterráneas construidas con piedra seca y sorprendentemente bien conservadas. El asentamiento fue incluido por la UNESCO en su lista de Patrimonio de la Humanidad, ganándose el apodo de “la Pompeya de Escocia”.

Tecnología y vida cotidiana en la prehistoria

Skara Brae estuvo habitado entre el 3100 y el 2500 a.C., en un periodo en el que las sociedades humanas empezaban a dejar atrás el nomadismo para abrazar la agricultura y la vida sedentaria. El asentamiento se componía de unas diez casas, todas similares en tamaño y estructura, lo que ha llevado a los expertos a pensar que sus habitantes compartían una cultura igualitaria y comunal.

Iain Masterton

Cada vivienda, de unos 40 metros cuadrados, disponía de un hogar central, dos camas de piedra y muebles empotrados, como armarios y cajas de almacenaje. Además, el asentamiento contaba con un primitivo sistema de canalización que permitía una forma rudimentaria de retretes individuales. En un entorno sin árboles, los habitantes empleaban huesos de ballena y madera arrastrada por la marea para construir los techos, cubriéndolos con paja, hierba o turba para protegerse del clima extremo.

BigTom



Los arqueólogos también han hallado objetos cotidianos, como agujas, botones, vasijas decoradas e incluso joyas, lo que sugiere un nivel de vida más avanzado de lo que cabría esperar para la época. Uno de los edificios descubiertos carece de mobiliario, lo que ha llevado a pensar que pudo haber sido un taller para fabricar herramientas.

Un final envuelto en incógnitas

A pesar del grado de sofisticación alcanzado por sus habitantes, Skara Brae fue abandonado hacia el 2500 a.C. Las teorías sobre su desaparición son numerosas, pero ninguna concluyente. Algunos apuntan a un brusco cambio climático, que habría hecho más frío y húmedo el entorno, obligando a la comunidad a desplazarse en busca de tierras más fértiles. Otros sugieren que la erosión costera pudo haber destruido parte del asentamiento, forzando su evacuación.

David Gowans



Lo cierto es que no se han encontrado señales de violencia ni armas, lo que refuerza la idea de una existencia pacífica interrumpida por causas medioambientales más que humanas.

El futuro amenazado por el clima

En la actualidad, Skara Brae se encuentra a escasos metros del mar. El avance de la erosión costera, agravado por el cambio climático y la subida del nivel del mar, supone una seria amenaza para este valiosísimo yacimiento arqueológico. Equipos de investigación trabajan en la documentación exhaustiva del enclave, temiendo que la próxima gran tormenta lo borre para siempre del mapa.

Skara Brae sigue siendo un misterio. Su descubrimiento fue accidental, su final sigue sin explicación, y su futuro es incierto. Pero mientras sus muros de piedra permanezcan en pie, seguirán contando la historia de una civilización olvidada que, miles de años atrás, ya sabía cómo construir un hogar.

