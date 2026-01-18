Álex Gómez-Marín, físico teórico: "Viví una experiencia cercana a la muerte, son transformadoras e hiperreales y tiene determinadas características: la gente suele verse fuera de su cuerpo"

Cada 40 minutos una persona en España vive una experiencia cercana a la muerte (ECM). El físico teórico y neurocientífico Álex Gómez-Marín es una de ellas. Tras sufrir una grave úlcera en 2021 que lo dejó "en el umbral entre la vida y la muerte", ha reorientado su carrera a investigar la consciencia humana, un tema que ha abordado en el programa 'Fin de Semana' de Cristina López Schlichting.

¿Qué es una experiencia cercana a la muerte?

Una ECM es un fenómeno acuñado hace 50 años por el psiquiatra Raymond Moody, quien escuchó los relatos de pacientes reanimados tras una parada cardiorrespiratoria. Según explica Gómez-Marín, estas vivencias tienen características comunes, como ver una luz al final del túnel, una profunda sensación de paz y gozo, encontrarse con seres queridos fallecidos o experimentar una revisión de la vida entera.

Quienes las experimentan a menudo relatan haberse visto fuera de su cuerpo. El científico las define como experiencias "hiperreales, porque las que las hemos vivido sabemos, no pensamos ni creemos, sabemos que son más reales que un sueño, igual más reales que estar hablando contigo ahora". Esta vivencia, añade, plantea interrogantes sobre la naturaleza de la realidad.

A diferencia de las alucinaciones, que no suelen tener un patrón, las ECM presentan elementos comunes que se repiten. Además, mientras que una alucinación no tiene mayor relevancia posterior, las experiencias cercanas a la muerte "transforman la vida de las que los hemos vivido, haciéndonos, dicen, más empáticos", señala el físico.

La luz al final del túnel, fotografía recurso ilustrativa

Así fue la ECM de Álex Gómez-Marín

Mientras perdía sangre en el hospital, Gómez-Marín notó cómo su consciencia se apagaba. En ese momento, se vio en un sueño o visión: "Me vi en esta suerte de sueño en el que estaba en un pozo, yo miraba hacia arriba y había una luz dorada preciosa al otro lado y tres figuras que me esperaban". El neurocientífico asegura que sintió una gran tranquilidad y la certeza de que, si aceptaba su ayuda, cruzaría el umbral de la muerte.

A pesar de la sensación placentera que muchos describen, él decidió no continuar. Lo explica de forma clara: "Quería volver porque tengo dos hijas pequeñas y tenía 39 años, y creo que me quedan muchas cosas todavía por hacer y por vivir".

Aunque en su caso no se produjo una muerte clínica por parada cardiorrespiratoria, Gómez-Marín sostiene que su experiencia fue genuina. Afirma que no estaba fuertemente medicado, por lo que descarta que la vivencia fuera un efecto de los fármacos: "En mi caso, por lo menos, la hipótesis de que los fármacos estaban causando fuegos artificiales en mi cabeza, yo creo que se puede descartar".

Un cambio vital y científico

El suceso ha transformado su vida por completo. En lo personal, asegura que su día a día tiene "un barniz más luminoso", recordándole la suerte de estar vivo. En lo profesional, ha reorientado su investigación, pasando de estudiar moscas y ratones a dedicarse por completo a la consciencia humana para "entender eso que me pasó a mí allí en el umbral".

Finalmente, Gómez-Marín confiesa que, aunque no quiere morir, ha perdido gran parte del miedo a la muerte. "Le tengo muchísima curiosidad y sé que cuando llegue mi momento, pues diré, guau, atento, Álex, porque ahora viene algo genial y fantástico en este tránsito", concluye.