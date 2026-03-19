Kevin Costner protagoniza el mejor cine en TRECE: del western a la épica futurista en una semana imprescindible

Hay semanas que tienen un hilo conductor claro, y esta gira en torno al carisma de Kevin Costner, uno de los grandes rostros del Hollywood contemporáneo. Su presencia en dos títulos muy distintos —uno de corte épico y otro profundamente clásico— marca una programación que combina aventura, drama y western con el sabor del mejor cine español.

TRECE vuelve a consolidarse como una referencia del cine en televisión, apostando por una oferta que mezcla grandes películas internacionales, cine de autor y el humor del cine patrio. Una propuesta variada que demuestra que la programación de cine del canal sigue siendo una de las más completas para disfrutar del mejor séptimo arte sin salir de casa.

Brubaker, denuncia y poder en estado puro

Dirigida en 1980 por Stuart Rosenberg y protagonizada por Robert Redford, Brubaker es un intenso drama basado en hechos reales que aborda la corrupción en el sistema penitenciario estadounidense.

La película destaca por su tono crítico y por la sobriedad de su puesta en escena, con un Redford contenido que refuerza la credibilidad del relato. Como curiosidad, la historia se inspira en las experiencias reales de un reformador de prisiones que decidió infiltrarse como recluso para destapar abusos.

"Brubaker" (1980) de Stuart Rosenberg

El argumento sigue a un nuevo director de prisión que decide ingresar de incógnito para conocer la realidad desde dentro, descubriendo un sistema marcado por la violencia y la injusticia. Se podrá ver en TRECE el viernes a las 22:30.

Mensajero del futuro, la ambición épica de Kevin Costner

En 1997, Kevin Costner dirigió y protagonizó esta ambiciosa película de ciencia ficción ambientada en un mundo postapocalíptico. Mensajero del futuro se ha convertido con el tiempo en una obra de culto dentro del género.

Su propuesta combina aventura, drama y reflexión sobre la esperanza en un entorno devastado. Aunque en su estreno tuvo una recepción desigual, con los años ha sido reivindicada por su mensaje y su escala narrativa.

"Mensajero del futuro" (1997) de Kevin Costner

La historia sigue a un hombre que, casi por accidente, se convierte en símbolo de esperanza para una sociedad fragmentada tras una guerra global. Una apuesta por el cine épico que llegará a TRECE el sábado a las 14:40.

Open Range, el western más personal de Costner

En 2003, Kevin Costner volvió a ponerse tras las cámaras para dirigir y protagonizar Open Range, acompañado por Robert Duvall. El resultado es uno de los westerns más aclamados del siglo XXI.

La película destaca por su respeto a los códigos clásicos del género y por su ritmo pausado, que construye una historia de personajes y conflictos morales. La secuencia final es considerada una de las mejores del western moderno.

"Open Range" (2003) de Kevin Costner

El relato sigue a dos vaqueros que se enfrentan a un poderoso terrateniente en defensa de su libertad, en una historia de honor, justicia y supervivencia. Se emitirá en TRECE el sábado a las 18:00.

Manolo, la nuit, comedia desenfadada del cine español

Dirigida en 1973 por Mariano Ozores, esta película forma parte del estilo más popular del cine español de la época. Protagonizada por Alfredo Landa, representa el humor característico del llamado “landismo”.

Su éxito radica en su tono ligero y en su conexión con el público de la época, con situaciones cotidianas llevadas al extremo cómico. La historia gira en torno a un hombre que vive una serie de enredos nocturnos marcados por el humor y los equívocos. Podrá verse el domingo a las 14:40 dentro del ciclo ‘Viva el cine español’.

"Manolo, la nuit" (1973) de Mariano Ozores

Vente a ligar al Oeste, humor y parodia del western

En 1972, Pedro Lazaga dirigió esta comedia protagonizada por Alfredo Landa y José Sacristán, que mezcla el western con el humor español más desenfadado.

La película juega con los tópicos del género para ofrecer una parodia llena de situaciones absurdas y personajes caricaturescos. Una muestra del éxito del cine comercial español de los años setenta.

"Vente a ligar al Oeste" (1972)

La trama presenta a dos personajes que viajan al Oeste en busca de fortuna y aventuras, encontrándose con todo tipo de situaciones cómicas. Se emitirá el domingo a las 16:30.

¡Vaya par de gemelos!, comedia popular para cerrar el ciclo

También dirigida por Pedro Lazaga en 1978, esta película continúa la línea de comedia ligera y accesible que marcó una época en el cine español.

Con un tono desenfadado, la historia se apoya en los equívocos y las situaciones absurdas para construir una comedia de enredo pensada para el entretenimiento puro. Un ejemplo claro del estilo que dominó la taquilla en aquellos años.

"¡Vaya par de gemelos!" (1978) de Pedro Lazaga

El argumento gira en torno a dos hermanos idénticos cuyas vidas provocan confusiones constantes, generando situaciones cómicas. Podrá verse el domingo a las 18:15 como cierre del ciclo.

La semana demuestra que el cine en TRECE sigue apostando por la variedad y la calidad, combinando el carisma de Kevin Costner, el mejor cine clásico internacional y el humor del cine español. Una programación pensada para disfrutar de grandes películas en televisión y que convierte cada día en una nueva oportunidad para reencontrarse con el mejor cine.