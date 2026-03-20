Bnet buscará su segunda corona mundial en Chile y lanza un mensaje a los jóvenes raperos: "El freestyle es una disciplina para todo el mundo, donde solo necesitas las ganas de improvisar y el coraje de fallar un tiempo"

El rapero Javier Bonet González, más conocido como Bnet, regresa a la élite del freestyle para competir en la Final Internacional de Red Bull Batalla el próximo 11 de abril en Chile. En su paso por El Partidazo de COPE, el artista ha explicado las claves de su retorno y su preparación para el evento, donde aspira a conseguir su segundo título mundial.

Considerado por muchos como un referente en este mundo, Bnet se enfrentará a los mejores improvisadores del planeta, como los españoles Gazir y Chuti, en un Movistar Arena de Santiago de Chile con 15.000 entradas vendidas. El freestyler madrileño vuelve a la máxima competición tras proclamarse campeón en la Final Nacional y haber llegado a la final en la reciente edición de Red Bull de nueva historia.

Vivir para poder improvisar

Bnet ha estado casi cinco años fuera de las competiciones porque, según sus propias palabras en el programa de Juanma Castaño, sentía la necesidad de parar. A la pregunta sobre qué ha hecho en este tiempo, su respuesta es sencilla: "Vivir". Este periodo alejado del circuito le ha servido para desconectar del piloto automático y cultivar su mundo interior.

A sus 27 años, asegura que ya se siente un "veterano" dentro del freestyle. "He pasado ya esa transición", ha comentado, explicando que ahora vive la competición de otra manera, con la perspectiva que le ha dado la experiencia y el paso del tiempo, lejos de la ilusión de sus inicios.

El entrenamiento de la mente

Para Bnet, la agilidad mental de un freestyler no se limita a las rimas, sino que se cultiva con hábitos saludables. "La claridad mental viene de la mano de todos los hábitos", ha afirmado, destacando que los cuidados físicos y mentales favorecen la improvisación. Considera clave todo lo que uno pueda "cultivar hacia adentro" para luego poder exteriorizarlo en las batallas.

Aunque leer es una fuente de vocabulario, ha recordado que ha conocido a "analfabetos literalmente, que la capacidad lírica que tienen es impresionante". Para él, el freestyle es una disciplina del subconsciente, que permite a cualquier persona, sin importar su formación, desarrollar recursos metafóricos y poéticos de forma inconsciente.

Bnet también ha querido enviar un mensaje a quienes quieren empezar a improvisar, animándoles a no tener miedo al fracaso inicial. "Hay que ser malo un tiempo", ha aconsejado, porque la disciplina requiere lanzarse y aceptar que al principio "el ridículo es fácil". Es un proceso que él mismo y todos los grandes han tenido que pasar.

Una disciplina para todo el mundo

El rapero ha destacado el carácter universal del freestyle, una disciplina "para todo el mundo" sin importar la clase social, la religión o la orientación sexual. Además, ha celebrado la creciente presencia femenina en las grandes ligas, con nombres como la mexicana Azuki, que compiten al máximo nivel "sin nada que envidiar a nadie".

Como demostración de su talento, Bnet ha realizado una improvisación en directo con palabras propuestas por el equipo del programa, la mayoría relacionadas con el fútbol. Términos como Mbappé, Champions, Guardiola, Florentino Pérez o Zidane han servido al artista para construir rimas al instante y demostrar por qué es uno de los grandes.