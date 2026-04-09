El seguro a todo riesgo no cubre todos los daños: la OCU confirma qué partes del vehículo están excluidas y cuáles podemos reclamar

La subida del precio del seguro del coche en España se ha convertido en una pesadilla para los hogares. Contratar o renovar una póliza en 2025 se presenta como un desafío, con un coste medio que ya supera los 1.000 euros en el caso de los seguros a todo riesgo. Así lo ha explicado el experto Alfonso García, 'Motorman', en el programa Poniendo las Calles de COPE, quien advierte que, pese al desembolso, estas pólizas no siempre ofrecen la protección total que su nombre sugiere. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se suma a esta advertencia, pidiendo a los usuarios revisar la letra pequeña.

Los datos confirman una escalada de precios sin precedentes. Según García, "el precio del seguro de coche vuelve a registrar un récord histórico durante el primer trimestre de este año", con una subida media de casi un 14% respecto al año anterior. Los seguros a terceros tampoco se libran, con un incremento de casi el 13% que sitúa la prima media en 516 euros. Esta situación impacta directamente en la economía de la mayoría, ya que "el 80% de los hogares españoles cuenta con una póliza de coche", recordaba el experto.

Alamy Stock Photo Parking exterior en Madrid con variedad de vehículos aparcados

La letra pequeña del 'todo riesgo' en el coche

La OCU recuerda que la expresión a todo riesgo es un nombre comercial que no implica una cobertura total. Aunque estos seguros son más completos que los de a terceros porque cubren los daños propios, su alcance está delimitado por múltiples límites, condiciones y exclusiones. Por ello, es fundamental leer detenidamente el contrato antes de firmar o dar un parte.

Entre las exclusiones más comunes en los seguros de coche se encuentran los daños que afectan únicamente a piezas concretas, como el catalizador o los neumáticos. Si un conductor revienta una rueda contra un bordillo sin causar más daños, es probable que el seguro no lo cubra. Del mismo modo, muchas pólizas excluyen los siniestros ocurridos durante el transporte de materias inflamables o tóxicas, lo que puede incluir productos tan comunes como una bombona de butano o alcohol sanitario.

Otro factor clave es el máximo indemnizable, que disminuye a medida que el vehículo envejece. Con el paso de los años, la indemnización pasa del "valor a nuevo" al valor de mercado o, en el peor de los casos, al valor venal (el precio de venta a un profesional). Esto provoca que, en coches antiguos, el seguro a todo riesgo apenas cubra reparaciones costosas.

El precio del seguro de coche vuelve a registrar un récord histórico durante el primer trimestre de este año" Alfonso García Experto en motor

Limitaciones también en el seguro del hogar

En los seguros de hogar, la cobertura opcional de todo riesgo accidental también presenta una larga lista de peros. Según la OCU, estos seguros suelen incluir franquicias, un daño mínimo para actuar y un límite de indemnización. Además, es habitual que se limiten o excluyan siniestros si la vivienda permanece desocupada durante un número determinado de días, una condición que no solo afecta a los robos.

Más sobre tráfico La DGT anula las multas por exceso de velocidad en este tramo de la carretera A-7 por un error en el radar

Los daños puramente estéticos son otro de los grandes excluidos. La OCU señala que muchas pólizas dejan fuera "las simples ralladuras, desconchados, arañazos, deformaciones, decoloraciones o defectos meramente estéticos", por lo que un golpe que solo afea un mueble o electrodoméstico podría no estar cubierto. Lo mismo ocurre con los destrozos causados por animales domésticos, que a menudo quedan fuera de la cobertura accidental.

Detrás de esta escalada de precios en los seguros se encuentran factores como el aumento en los costes de reparación, el mayor precio de los vehículos nuevos y un repunte de la siniestralidad. A esto se suma, según los expertos, la creciente antigüedad del parque automovilístico español. Ante este panorama, comparar coberturas y leer la letra pequeña se vuelve más imprescindible que nunca para no llevarse sorpresas.