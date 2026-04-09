Ni bajar impuestos ni abaratar precios: un país de la UE tiene un plan diferente para la subida de la gasolina hasta el 31 de mayo

El aumento de los precios del combustible, consecuencia de la guerra Irán-Irak, preocupa a países de todo el mundo. Ante esta situación, cada gobierno ha comenzado a implementar sus propias soluciones, desde incentivos al transporte público hasta regulaciones directas en las gasolineras.

Lituania apuesta por el transporte público

Mientras que países como Alemania se centran en los precios del surtidor, Lituania ha optado por una estrategia diferente para reducir la necesidad de conducir. Según informa el diario Tagesspiegel, la compañía ferroviaria estatal LTG Link ha reducido a la mitad el precio de todos los billetes para viajes nacionales, una medida que estará vigente hasta el 31 de mayo.

Vilna capital de Lituania

El ministro de Transportes, Juras Taminskas, ha explicado que el objetivo es que todos los ciudadanos se beneficien de alternativas más económicas para mitigar la carga de los altos precios del combustible. Este enfoque busca crear un claro incentivo para ahorrar petróleo y optar por una movilidad más respetuosa con el medio ambiente.

Alemania y el 'efecto cohete y pluma'

En Alemania, el gobierno ha introducido una nueva normativa que permite a las petroleras subir los precios solo una vez al día, al mediodía. Sin embargo, la medida ha generado controversia y ha sido recibida con críticas dentro del sector, donde se considera que los aumentos actuales son injustificados. Esta situación pone de manifiesto el conocido como ‘efecto cohete y pluma’.

Este fenómeno explica por qué las bajadas del crudo no se trasladan de inmediato a los surtidores: “Cuando sube el petróleo, la gasolina sube rápido, pero cuando baja lo hace mucho más lentamente”, aclaraba este jueves en su monólogo Jorge Bustos. La razón, según los expertos, reside en que los impuestos suponen cerca del 50% del precio final y al coste de la materia prima hay que sumar la refinería, el transporte y los márgenes comerciales.

Cuando sube el petróleo, la gasolina sube rápido, pero cuando baja lo hace mucho más lentamente" Jorge Bustos

España y la rebaja del IVA en entredicho

En España, el Gobierno ha decidido mantener la rebaja del IVA en los carburantes para proteger a los consumidores, a pesar de las advertencias de Bruselas. La Comisión Europea ha recordado al Ejecutivo que la reglamentación comunitaria no permite rebajar el IVA a los hidrocarburos al tipo reducido, una medida que también ha implementado Polonia.

La vicepresidenta, Sara Ajesen, ha defendido la decisión del Gobierno de España. “La medida que hemos puesto encima de la mesa desde el gobierno de España está completamente justificada ante esta situación”, ha afirmado, insistiendo en que se trata de una medida temporal y que se está realizando una “permanente monitorización de la situación”.

Mientras tanto, el impacto en los ciudadanos es notable, con el coste de llenar un depósito de gasóleo superando los 100 euros. Según los analistas, si la caída del petróleo se mantiene, los precios en los surtidores podrían empezar a descender “en unas dos o tres semanas”, aunque el efecto completo tardaría en notarse “uno o dos meses”.