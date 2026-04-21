Máximo Sant, experto en motor: "Bajar las ventanillas destruye la aerodinámica del coche y consume más combustible que el compresor de aire acondicionado"

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, surgen de nuevo los debates sobre cómo ahorrar combustible y cuidar la mecánica de nuestro vehículo. Muchos conductores recurren a prácticas heredadas que, lejos de ser beneficiosas, resultan contraproducentes. El experto en motor Máximo Sant, del popular canal de YouTube 'Garaje Hermético', ha desmentido dos de los mitos más extendidos en la conducción.

Aire acondicionado frente a ventanillas

Una de las creencias más arraigadas es que apagar el aire acondicionado y bajar las ventanillas ayuda a reducir el consumo de combustible. Esta idea lleva a muchos a soportar el calor, especialmente cuando viajan acompañados. Sin embargo, la realidad es que esta práctica no solo no ahorra, sino que puede incrementar el gasto, sobre todo en carretera.

Según explica Sant, es cierto que el compresor del aire acondicionado consume combustible, pero su impacto es limitado. El gasto adicional se sitúa, como mucho, en medio litro a los 100 kilómetros. En cambio, el efecto de llevar las ventanillas bajadas a cierta velocidad es mucho más perjudicial para la eficiencia del vehículo.

Bajar las ventanillas destruye la aerodinámica del coche" Máximo Sant Experto en motor

El experto advierte de que "bajar las ventanillas destruye la aerodinámica del coche". El aire que entra en el habitáculo choca contra la parte trasera, creando una resistencia conocida como 'efecto drag'. Este fenómeno frena el vehículo y obliga al motor a trabajar más, lo que provoca un consumo de combustible superior al que genera el compresor del climatizador. Otra cosa distinta es la conducción en ciudad a baja velocidad, donde el impacto aerodinámico es menor.

El mito de calentar el motor al ralentí

Otro hábito muy común, especialmente en invierno, es el de arrancar el coche y dejarlo al ralentí durante varios minutos para que el motor se caliente. La clásica imagen del conductor que arranca su diésel y espera mientras se fuma un cigarrillo es, según Sant, una práctica contraproducente en los coches modernos de inyección.

Alamy Stock Photo Un hombre sacando el pulgar por la ventanilla delantera de su coche

La forma correcta de proceder es mucho más sencilla y eficiente. Basta con arrancar el motor, esperar unos 10 o 15 segundos para que la presión de aceite llegue a la parte alta de la culata, y a continuación, emprender la marcha con suavidad. Sant afirma que "el motor se calienta mejor bajo carga ligera, es decir, conduciendo, que en parado". Además, este método tiene la ventaja añadida de no contaminar inútilmente y evitar un desgaste prematuro.

Otros trucos para enfriar el coche

Además de desmentir estos mitos, existen técnicas efectivas para bajar la temperatura del habitáculo sin depender exclusivamente del aire acondicionado desde el primer segundo. Uno de los más conocidos es el 'truco japonés', que consiste en bajar por completo una ventanilla delantera y abrir y cerrar rápidamente la puerta del lado opuesto varias veces para expulsar el aire caliente.

Recientemente se ha popularizado otro método viral. La técnica consiste en encender el motor y, tras avanzar unos metros, bajar la ventanilla delantera de un lado y la trasera del lado opuesto. Esto genera una corriente de aire cruzada que renueva el ambiente interior de forma muy eficaz. Una vez que el coche alcanza cierta velocidad, se suben las ventanillas y se enciende el climatizador, que necesitará menos esfuerzo.

Finalmente, no hay que olvidar los consejos más sencillos y efectivos: aparcar a la sombra siempre que sea posible, usar parasoles reflectantes para proteger el salpicadero y el volante, cubrir los asientos con fundas si son de materiales que retienen calor y, si es posible, evitar conducir en las horas centrales del día. Estas medidas contribuyen a una conducción más segura y confortable durante el verano.