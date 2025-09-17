Juanjo Jiménez, mecánico: "Si notas que el embrague cada vez está más duro, llegará un momento que esto reventará"

Muchos conductores se acostumbran a los pequeños cambios de su coche y pasan por alto señales que pueden anticipar una avería grave. Esto es lo que ha querido visibilizar el popular mecánico Juanjo Jiménez, de la cuenta @jcautomotivetop en TikTok, al explicar una de las averías más comunes que llegan a su taller: la sustitución del kit de embrague. Sin embargo, en esta ocasión, pone el foco en un caso concreto donde el problema no era el disco de embrague en sí, sino otro componente que ha fallado por un síntoma que el conductor había normalizado, lanzando una clara advertencia: "Si notas que el embrague cada vez está más duro, llegará un momento que esto reventará".

La crónica de una avería anunciada

En un vídeo que ya ha captado la atención de miles de usuarios, Jiménez relata la historia de un coche que ha llegado en grúa a su taller. "Este coche de aquí vino hace unos meses al taller y le dije al propietario que el embrague estaba muy duro", explica el mecánico en el vídeo viral. El dueño, sin embargo, "lo notaba bien", una reacción habitual en quienes se acostumbran progresivamente a la dureza del pedal. Este es un ejemplo de cómo ignorar una señal evidente puede desembocar en un problema más grave y costoso, una situación que, lamentablemente, viven muchos usuarios, como el que se vio sorprendido por una avería tras conducir con el nivel de gasolina en reserva.

Cargando…

El problema, como detalla Jiménez, no estaba en el embrague, sino en las consecuencias de su desgaste. "El plato de presión cada vez, digamos, estaba pues más viejo, iba transmitiendo más dureza al pedal del embrague", señala. Esta presión creciente y sostenida ha provocado la rotura de otra pieza clave: el collarín de embrague. "Ha llegado el momento que no ha aguantado tanto la presión del plato de presión del embrague y ha reventado", aclara mientras muestra la pieza rota. Este fallo ha causado una fuga del líquido de frenos que utiliza el sistema hidráulico, dejando el coche completamente inmovilizado. Los problemas mecánicos son una preocupación constante para los conductores, como la polémica que rodea a los motores Puretech y el desgaste de su correa.

Alamy Stock Photo Embrague de coche nuevo

El consejo final: ¿cómo evitarlo?

Juanjo Jiménez explica que, por norma general, cuando se realiza esta reparación, "[normalmente se cambia el kit de embrague completo}] en el que va incluido este rodamiento de empuje hidráulico". La lección final para todos los conductores es la de estar atentos a las señales que nos da el coche. Un cambio en el tacto de los pedales, como que el embrague se vaya endureciendo, no es algo que deba ignorarse. Prestar atención a tiempo puede ahorrar una reparación costosa y el mal trago de quedarse tirado, una situación en la que nadie desea verse, y menos aún caer en estafas como la del timo del gato.