Marc Vidal, analista económico: "Si vas a invertir dinero en 2026, recuerda que lo simple funciona mejor que lo excepcional, diversificar supera a estrategias especulativas"

El analista económico Marc Vidal ha repasado la situación económica actual en el programa 'Herrera en COPE'. En su sección 'Salida de emergencia', Vidal ha descrito el final de 2025 como un periodo donde, si bien no ha habido un colapso económico, sí se ha consolidado una crisis estructural sostenida. De cara a 2026, el experto vaticina que "el empobrecimiento lento va a seguir", por lo que considera fundamental tomar decisiones para proteger la economía personal.

Un 2025 de crisis estructural

Según el análisis de Vidal, el año 2025 termina con un balance complejo. Las principales características han sido una deuda elevada, una inflación persistente y una notable pérdida de poder adquisitivo. A esto se suma, en su opinión, "una intervención estatal que no ha parado de crecer y que lo complica todo", dejando como resultado un mercado laboral frágil y una economía "cada vez menos productiva y más dependiente del gasto público".

Cinco consejos para proteger el ahorro

Ante este panorama, Marc Vidal ha ofrecido cinco consejos clave. El primero es entender que "la liquidez no equivale a ahorro real". El analista subraya que "mantener demasiado dinero parado implica perder poder adquisitivo", por lo que recomienda que el dinero se mueva además de ahorrarse para combatir la inflación.

En cuanto a la inversión, Vidal aconseja apostar por la simplicidad. El experto afirma que, a la hora de invertir, "lo simple funciona mejor que lo excepcional". Recomienda aplicar estrategias basadas en la diversificación y la disciplina a largo plazo, ya que considera que estas "superan a estrategias que sean de tipo especulativa y de corto plazo".

EFE Todos los valores del Ibex caen por los aranceles de Trump

El punto más importante para el analista es la inversión en capital humano. "Formarse, añadir conocimiento, cuidarse física y mentalmente, esos son activos que ni la inflación ni una crisis va a poder erosionar fácilmente", ha explicado. Para Vidal, esta es la inversión más relevante.

Mejorar tus ingresos tiene más impacto que exprimir el porcentaje adicional de alguna de esas inversiones" Marc Vidal Analista económico

De hecho, el experto ha destacado que, en la mayoría de los casos, "mejorar tus ingresos tiene más impacto que exprimir el porcentaje adicional de alguna de esas inversiones". El último consejo se centra en la diversificación geográfica de la economía personal como una fórmula para reducir riesgos.

Preparación, no predicción

Finalmente, Marc Vidal ha concluido su intervención en el espacio conducido por Carlos Herrera con una reflexión. Para el año 2026, "lo importante no es la predicción, sino la preparación para lo que venga". El objetivo, según sus palabras, es que los acontecimientos "no nos pille desarmados".

Para ilustrar esta idea, ha utilizado una metáfora clara: "Recuerda, Sergio, que no podemos evitar que llueva, siempre va a llover, pero sí podemos tener un paraguas a mano". Una idea que el presentador completó con una referencia a la propia sección: "O una salida de emergencia a la vista".