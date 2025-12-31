Jacobo Bergareche: "La cuestión es plantearse cada día como una vida entera, así los días se nos pasarán rápidos como se pasa el tiempo cuando disfrutamos de estar donde estamos"

En la última edición del año de la sección ‘Traficantes de Palabras’, dentro del programa ‘Herrera en COPE’, el escritor Jacobo Bergareche ha propuesto una reflexión sobre un concepto ineludible en estas fechas: el tiempo. Introducido por Jorge Bustos, Bergareche ha abordado la sensación generalizada de que el tiempo “vuela casi sin darnos cuenta”, especialmente en una jornada como la del 31 de diciembre.

Escúchalo en Podcast Tiempo, por Jacobo Bergareche | Traficantes de Palabras Traficantes de palabras Escuchar

El escritor ha comenzado su intervención lanzando la pregunta que, según ha confesado, se hace a sí mismo al terminar cada año: “¿ha sido un año más o un año menos?”. Se trata de una cuestión que invita a un profundo balance personal sobre si ha sido “un año más vivido o un año menos que nos queda”, dejando, como ha señalado, que “cada cual que responda como quiera”.

Una vida mal vivida

Bergareche ha compartido con los oyentes un adagio que, en su opinión, es “devastador y cruelmente certero”: “los días son largos, pero los años son cortos”. Para el escritor, esta frase captura a la perfección la sensación que nos deja la vida “cuando está mal vivida”, en la que los días se hacen “interminables, pesados, repetitivos” y, sin embargo, los años parecen haberse esfumado.

Si vivimos como Séneca, los días serán largos, pero los años cortos" Jacobo Bergareche Escritor

La propuesta de Séneca

Frente a esta angustiosa percepción del paso del tiempo, Jacobo Bergareche ha recuperado una valiosa propuesta del filósofo estoico Séneca como posible antídoto. La clave, según ha explicado, es “plantearse cada día como si fuera una vida entera”, un cambio de enfoque que podría alterar radicalmente nuestra experiencia vital.

Al adoptar esta filosofía, podría ocurrir el efecto contrario. “Los días se nos pasen rápido, como se pasa el tiempo cuando disfrutamos de estar donde estamos y de hacer lo que hacemos”, ha afirmado Bergareche. De esta manera, los años se volverían “densos y fértiles”, y al mirar atrás, sentiríamos que nuestra vida “ha crecido lentamente, pero con la misma fortaleza con la que se desarrolla en un gran árbol”.