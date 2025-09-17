Dudaba si comprar este coche híbrido enchufable chino, lo he probado y no tengo dudas: el consumo de gasolina es increíble
El nuevo BYD Seal U DM-i se presenta como el primer familiar de la marca china en España, un híbrido enchufable con hasta 1.500 kilómetros de autonomía y un consumo de combustible que sorprende
En el programa 'Poniendo las Calles', Carlos Moreno 'El Pulpo' ha dado paso a Alfonso García 'Motorman' para desvelar la autonovedad de la semana, un vehículo que está generando mucha expectación. Se trata del BYD Seal U DM-i, el primer familiar de la marca china en España y en Europa. Esta novedad llega para aquellos que, como expone este artículo sobre si comprar un diésel, gasolina, híbrido o GLP, todavía tienen dudas sobre qué tecnología elegir.
Este modelo se presenta en dos carrocerías, sedán y una familiar touring, alcanzando casi los 5 metros de longitud. Según ha explicado 'Motorman', en este vehículo "destaca sobre todo la capacidad del maletero y el confort". Estas características lo posicionan como una opción muy a tener en cuenta para las familias que buscan espacio sin renunciar a la eficiencia.
Un híbrido enchufable con 1.500 km de autonomía
El corazón de este vehículo es su sistema BYD Seal 6 híbrido enchufable gasolina, dual mode. Esta tecnología le permite ofrecer una autonomía combinada de hasta 1.500 kilómetros homologados, una cifra que supera a muchas alternativas del mercado, como se analiza en este otro coche con 1.000 km de autonomía. Además, es capaz de funcionar en modo 100% eléctrico hasta 100 km/h, lo que lo hace ideal para los trayectos diarios en ciudad.
En su interior, el BYD Seal U DM-i no decepciona. Cuenta con la ya característica pantalla central giratoria de la marca y numerosos elementos de confort, como ventilación y calefacción en los asientos delanteros. Alfonso García también ha señalado que esta berlina china es uno de los coches híbridos enchufables más asequibles, desmintiendo la leyenda urbana sobre los altos precios de los coches híbridos, y estará disponible en tres acabados diferentes.
Prueba y consumo real
La prueba de fuego para cualquier vehículo es su rendimiento en condiciones reales, un aspecto que a menudo se compara, como en este análisis de un motor híbrido fabricado en Valladolid. 'Motorman' ha tenido la oportunidad de probarlo y sus conclusiones son claras. "Lo he probado y su consumo de gasolina está entre 5,5 y los 7,5 litros, siempre según conducción, velocidad y tipo de vía", ha afirmado, confirmando las buenas sensaciones que transmite el vehículo.
