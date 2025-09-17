Dudaba si comprar este coche híbrido enchufable chino, lo he probado y no tengo dudas: el consumo de gasolina es increíble

En el programa 'Poniendo las Calles', Carlos Moreno 'El Pulpo' ha dado paso a Alfonso García 'Motorman' para desvelar la autonovedad de la semana, un vehículo que está generando mucha expectación. Se trata del BYD Seal U DM-i, el primer familiar de la marca china en España y en Europa. Esta novedad llega para aquellos que, como expone este artículo sobre si comprar un diésel, gasolina, híbrido o GLP, todavía tienen dudas sobre qué tecnología elegir.

Este modelo se presenta en dos carrocerías, sedán y una familiar touring, alcanzando casi los 5 metros de longitud. Según ha explicado 'Motorman', en este vehículo "destaca sobre todo la capacidad del maletero y el confort". Estas características lo posicionan como una opción muy a tener en cuenta para las familias que buscan espacio sin renunciar a la eficiencia.

Alamy Stock Photo Detalle del BYD Seal U DM-i en el Salón del Automóvil de Turín 2024

Un híbrido enchufable con 1.500 km de autonomía

El corazón de este vehículo es su sistema BYD Seal 6 híbrido enchufable gasolina, dual mode. Esta tecnología le permite ofrecer una autonomía combinada de hasta 1.500 kilómetros homologados, una cifra que supera a muchas alternativas del mercado, como se analiza en este otro coche con 1.000 km de autonomía. Además, es capaz de funcionar en modo 100% eléctrico hasta 100 km/h, lo que lo hace ideal para los trayectos diarios en ciudad.

Destaca sobre todo la capacidad del maletero y el confort" Alfonso García 'Motorman' Experto en motor

En su interior, el BYD Seal U DM-i no decepciona. Cuenta con la ya característica pantalla central giratoria de la marca y numerosos elementos de confort, como ventilación y calefacción en los asientos delanteros. Alfonso García también ha señalado que esta berlina china es uno de los coches híbridos enchufables más asequibles, desmintiendo la leyenda urbana sobre los altos precios de los coches híbridos, y estará disponible en tres acabados diferentes.

Alamy Stock Photo El SUV híbrido enchufable BYD Seal U DM-i (2024) se presenta en el Salón del Automóvil de Bruselas.

Prueba y consumo real

La prueba de fuego para cualquier vehículo es su rendimiento en condiciones reales, un aspecto que a menudo se compara, como en este análisis de un motor híbrido fabricado en Valladolid. 'Motorman' ha tenido la oportunidad de probarlo y sus conclusiones son claras. "Lo he probado y su consumo de gasolina está entre 5,5 y los 7,5 litros, siempre según conducción, velocidad y tipo de vía", ha afirmado, confirmando las buenas sensaciones que transmite el vehículo.