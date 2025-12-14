Juan José Ebenezer, mecánico: "Yo sí me compraría un coche con este motor, aunque tanta fama tienen de que son malísimos"

Juan José Ebenezer, un conocido mecánico de la cuenta de TikTok @talleresebenezer, ha generado un notable debate con una afirmación contundente en un vídeo viral. En contra de la opinión generalizada, Ebenezer asegura: "Yo sí me compraría un 1.2 PureTech, aunque tanta fama tienen de que son motores malísimos y razones no le falta". Esta declaración desafía el miedo generalizado hacia una de las mecánicas más polémicas de los últimos años.

Para este experto, la clave reside en el conocimiento, ya que, según sus palabras, "sabiendo los problemas que tiene un coche, ya tienes la mitad del partido ganado". Admite que este motor no es para todos los públicos, pero defiende que, bajo ciertas condiciones, puede ser una compra inteligente. Su argumento se basa en un análisis de coste-beneficio que pocos se atreven a plantear.

Un mantenimiento tedioso pero clave

El principal inconveniente de estos propulsores es su exigente y costoso mantenimiento. Ebenezer detalla que es necesario "estar cambiando el aceite de forma anticipada, la correa bañada en aceite, las bujías". Se trata de un mantenimiento muy tedioso porque sus componentes se degradan y deben ser sustituidos rigurosamente si no se quiere dañar el motor de forma irreparable.

Alamy Stock Photo Azul Peugeot 3008 GT Puretech S/S Auto SUV, 1.2 PureTech S/S GT 5d hatchback

Este cuidado preventivo y constante es fundamental para la longevidad del vehículo. Es una filosofía que comparten otros grandes profesionales del sector, como el considerado 'mejor mecánico de España', quien también advierte sobre cómo un mal uso o la falta de atención pueden ser muy perjudiciales para distintos componentes del coche.

El perfil del comprador ideal

La ventaja económica es el gran atractivo. Según el mecánico, hay "muchos coches con este motor que están tirados de precio por el miedo que le tiene la gente". Aquí es donde entra en juego el perfil del comprador: para una persona "manitas" o con buenos contactos en talleres, es posible ahorrarse mucho dinero en el mantenimiento.

Sumado a un precio de compra muy bajo, este vehículo puede ser interesante para "trayectos cortos, ciudad, para moverte para el colegio, para los niños". La conclusión de Ebenezer es clara: "Simplemente tienes que saber lo que te estás comprando, lo que hay debajo del capó, que no te pille de sorpresa porque si no entonces sí es un problema".

Alamy Stock Photo El Citroën C3 Aircross 1.2 PureTech 2019

Diseño fallido y otros factores

Ebenezer explica que, irónicamente, el motor se diseñó buscando "que fuera un motor muy fiable para hacer muchos kilómetros, que gastara muy poco y con muchísima potencia". Sin embargo, admite que "aquí la jugada le salió rana". El fracaso, según él, no se debe únicamente al diseño.

En el resultado final "entran otros factores en cuenta, como el mantenimiento y la calidad de los componentes que se están usando". Aunque la polémica de los PureTech afecta a motores de gasolina, los problemas mecánicos costosos no son exclusivos de esta tecnología, como demuestran las advertencias de otros mecánicos sobre el fallo más temible en coches diésel, cuyas reparaciones pueden ascender a miles de euros.