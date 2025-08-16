Confirmado por la Guardia Civil: la inusual razón que está dejando muchos coches tirados este verano en las carreteras de España

Este verano está siendo más caluroso de lo habitual y las carreteras de España no son una excepción a las consecuencias del calor extremo. Mientras el consumo energético se dispara por el uso masivo de aires acondicionados y ventiladores, los automóviles están sufriendo contratiempos inusuales que dejan a conductores varados en plena autopista. Sin embargo, según la Guardia Civil de Tráfico, el origen de muchos de estos problemas no se limita a los calentamientos de motor habituales.

El peligro en verano

Más allá de las obras que congestionan las autopistas, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) advierte que este año se está registrando un aumento notable de reventones de neumáticos, una situación que siempre representa un riesgo extremo. Los guardias señalan que muchos de estos incidentes tienen relación con la calidad de los neumáticos, especialmente en vehículos que circulan hacia Portugal por vías como la A-52, tristemente recordada por el accidente que costó la vida al futbolista Diogo Jota.

El calor extremo eleva la temperatura del asfalto por encima de los 60 grados cuando el ambiente supera los 35 o 40 grados, lo que pone a prueba la resistencia de los neumáticos, la única parte del vehículo que contacta con la carretera.

Europa Press Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial

El factor crítico

En Portugal, el recauchutado de neumáticos es más habitual que en España. Esta técnica consiste en reemplazar únicamente la banda de rodadura, manteniendo la carcasa antigua, lo que incrementa el desgaste y la probabilidad de fallos bajo condiciones extremas.

Además, en Portugal la profundidad mínima de dibujo de los neumáticos industriales es de solo un milímetro, frente a los 1,6 milímetros exigidos en España, casi el doble. Esta diferencia, sumada al calor extremo y al tránsito intenso de vehículos recauchutados, explica muchos de los incidentes de este verano.

Detalles en un neumático de una rueda

Incluso existen técnicas para enfriar rápidamente el coche antes de iniciar un viaje largo, como usar el aire acondicionado de manera estratégica durante los primeros segundos.

Con el calor intensificándose cada año y el tránsito de vehículos con neumáticos recauchutados por las autopistas españolas, la Guardia Civil sigue alerta y recomienda extremar precauciones. Este verano no solo se trata de prevenir calentamientos de motor, sino de proteger la integridad de todos los que circulan por nuestras carreteras.