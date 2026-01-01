Transportes confirma la lista de autopistas de España que serán más caras en 2026: estos tramos subirán hasta un euro por cada viaje
El Ministerio de Transportes aprueba el alza de precios para once vías de pago, que se encarecerán entre un 3,64% y un 4,68% a partir de este 1 de enero
Madrid - Publicado el - Actualizado
2 min lectura
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado luz verde a la actualización de las tarifas de peaje de las autopistas estatales para 2026. A partir del 1 de enero de este año, los precios experimentarán una subida que oscilará en una horquilla de entre el 3,64% y el 4,68%, dependiendo de la concesión específica.
Las tres autopistas con la subida máxima
El incremento más elevado, fijado en el 4,68%, se aplicará en tres tramos de autopista muy concretos. Los conductores verán este aumento en la AP-9, la AP-46 (Alto de las Pedrizas-Málaga) y la AP-7 en su tramo Alicante–Cartagena. Así, en tramos de la AP-9 como de A Coruña a Vigo, que en 2025 tenía un precio de 20,45 euros, este nuevo año pasará a incrementar su coste hasta 21,40. Ocurre lo mismo con otros como Vigo - Ferrol, que pasa a cobrar 24,55 este 2026.
Para el resto de vías de pago afectadas, el alza será del 3,64%. Este grupo incluye las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, que conectan Madrid con Ávila y Segovia, así como la AP-53, la AP-66, la AP-7 Málaga–Guadiaro, la AP-68 y la AP-71.
IPC y retirada de ayudas, las claves
El Ministerio de Transportes ha explicado que esta actualización de precios responde a dos factores principales. Por un lado, se debe al mecanismo indexado al IPC y, por otro, a la retirada gradual de la ayuda extraordinaria que se aprobó a finales de 2022 para limitar las subidas en 2023.
Más sobre tráfico
Para suavizar el impacto en 2026, el Gobierno destinará una subvención de 15 millones de euros, que se suma a un acumulado de 73 millones entre 2023 y 2025. Sin esta contención, el alza de los peajes habría oscilado entre el 4,72% y el 5,86%.
Por su parte, las autopistas gestionadas por Seitt (Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre) aplicarán un incremento del 2% en 2026. Estas vías mantendrán la gratuidad en horario nocturno, entre las 00:00 y las 06:00, y su marco tarifario establece un tope máximo anual del 2% hasta 2032, con la excepción de la AP-7 Circunvalación de Alicante, cuya tarifa es de cero euros.
Descuentos y bonificaciones
Esta política de actualización de precios se complementa con los descuentos por habitualidad ya existentes en varias autopistas. Vías como la AP-71, AP-46, AP-51, AP-61, AP-7 Málaga-Guadiaro y AP-7 Alicante-Cartagena ya contaban con tarifas reducidas en distintas franjas horarias desde su puesta en servicio.
Un caso particular es la autopista AP-9, donde en 2021 se aprobaron bonificaciones por habitualidad que se suman a otros descuentos previos. Entre ellos destaca el uso gratuito de los tramos Morrazo-Vigo y A Coruña-Barcala, cuyo peaje es cubierto en la sombra por el Estado.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.