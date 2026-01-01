Transportes confirma la lista de autopistas de España que serán más caras en 2026: estos tramos subirán hasta un euro por cada viaje

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado luz verde a la actualización de las tarifas de peaje de las autopistas estatales para 2026. A partir del 1 de enero de este año, los precios experimentarán una subida que oscilará en una horquilla de entre el 3,64% y el 4,68%, dependiendo de la concesión específica.

Las tres autopistas con la subida máxima

El incremento más elevado, fijado en el 4,68%, se aplicará en tres tramos de autopista muy concretos. Los conductores verán este aumento en la AP-9, la AP-46 (Alto de las Pedrizas-Málaga) y la AP-7 en su tramo Alicante–Cartagena. Así, en tramos de la AP-9 como de A Coruña a Vigo, que en 2025 tenía un precio de 20,45 euros, este nuevo año pasará a incrementar su coste hasta 21,40. Ocurre lo mismo con otros como Vigo - Ferrol, que pasa a cobrar 24,55 este 2026.

Para el resto de vías de pago afectadas, el alza será del 3,64%. Este grupo incluye las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, que conectan Madrid con Ávila y Segovia, así como la AP-53, la AP-66, la AP-7 Málaga–Guadiaro, la AP-68 y la AP-71.

IPC y retirada de ayudas, las claves

El Ministerio de Transportes ha explicado que esta actualización de precios responde a dos factores principales. Por un lado, se debe al mecanismo indexado al IPC y, por otro, a la retirada gradual de la ayuda extraordinaria que se aprobó a finales de 2022 para limitar las subidas en 2023.

Para suavizar el impacto en 2026, el Gobierno destinará una subvención de 15 millones de euros, que se suma a un acumulado de 73 millones entre 2023 y 2025. Sin esta contención, el alza de los peajes habría oscilado entre el 4,72% y el 5,86%.

Por su parte, las autopistas gestionadas por Seitt (Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre) aplicarán un incremento del 2% en 2026. Estas vías mantendrán la gratuidad en horario nocturno, entre las 00:00 y las 06:00, y su marco tarifario establece un tope máximo anual del 2% hasta 2032, con la excepción de la AP-7 Circunvalación de Alicante, cuya tarifa es de cero euros.

Descuentos y bonificaciones

Esta política de actualización de precios se complementa con los descuentos por habitualidad ya existentes en varias autopistas. Vías como la AP-71, AP-46, AP-51, AP-61, AP-7 Málaga-Guadiaro y AP-7 Alicante-Cartagena ya contaban con tarifas reducidas en distintas franjas horarias desde su puesta en servicio.

Un caso particular es la autopista AP-9, donde en 2021 se aprobaron bonificaciones por habitualidad que se suman a otros descuentos previos. Entre ellos destaca el uso gratuito de los tramos Morrazo-Vigo y A Coruña-Barcala, cuyo peaje es cubierto en la sombra por el Estado.