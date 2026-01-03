Ángel Gaitán, sobre la baliza V16: "Gracias a esta medida, todo el mundo sabrá dónde estamos cuando somos más vulnerables"

El conocido mecánico Ángel Gaitán ha vuelto a pronunciarse sobre la nueva baliza V16 conectada. A través de su popular cuenta de Instagram, ha criticado con dureza la medida que entró en vigor el 1 de enero, señalando directamente al máximo responsable de la DGT, Pere Navarro.

Una medida peligrosa

Para Gaitán, el principal problema de este nuevo sistema es la seguridad. El mecánico asegura que "ahora todas las bandas criminales y mafias organizadas pueden localizarnos en el punto exacto donde nos hayamos quedado averiados", lo que expone a los conductores en sus momentos más vulnerables.

Gracias a esta medida, todo el mundo sabrá dónde estamos cuando somos más vulnerables"

El mecánico enfatiza el peligro que esta situación supone para los conductores. "Gracias a esta medida, todo el mundo, incluidos los delincuentes de toda España, sabrá dónde estamos cuando somos más vulnerables", sentencia. Esta vulnerabilidad es una de las principales preocupaciones, como refleja el debate sobre si la peor sanción es la multa o que el seguro no se haga cargo en caso de accidente.

Alamy Stock Photo Baliza de emergencia V16 para averías de vehículos. Representación 3D aislada sobre fondo blanco.

Críticas a Pere Navarro

La crítica de Gaitán se dirige de forma muy dura y personal al Director General de Tráfico, Pere Navarro, a quien califica como "un personaje". Además, lanza una sombría advertencia: "ojalá me equivoque, pero el año que viene habrá más muertes en la carretera por su culpa". Sus palabras cuestionan la efectividad de la baliza en materia de seguridad vial, un dispositivo que muchos conductores aún dudan sobre dónde se debe guardar para que realmente proteja.

Cuándo vas a dimitir"

La indignación del mecánico culmina con una pregunta directa al responsable de la DGT: "¿Cuándo vas a dimitir?". En el vídeo publicado en su perfil de Instagram, Gaitán cierra su intervención con unas palabras muy subidas de tono: "¿Por qué no coges a Pedro y os vais los dos a tomar por saco, como te gusta decir a ti, y punto?". Este exabrupto final refleja su profundo desacuerdo con las nuevas normativas de tráfico.