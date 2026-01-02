Lucía Menéndez, abogada: "Lo peor de no llevar la baliza V16 no es la multa de 80 euros, tu seguro podría no hacerse cargo en caso de accidente"

La abogada Lucía Menéndez ha desmontado a través de un vídeo en su cuenta de TikTok los principales bulos que circulan en redes sociales sobre la nueva normativa de la DGT. La experta aclara las graves consecuencias de no llevar la baliza V16 conectada, cuyo uso es obligatorio tanto de día como de noche para señalizar una incidencia en carretera.

El riesgo de no tener seguro

Menéndez subraya que el mayor problema no es la posible sanción económica: "Lo peor de no llevar la baliza V16 no es la multa de 80 euros". Lo verdaderamente grave, según la abogada, ocurre en caso de accidente, ya que si el vehículo no está correctamente señalizado con la baliza, que es el único método válido, la compañía de seguros "podría no hacerse cargo de la póliza al entender que actuaste con negligencia".

Tu seguro podría no hacerse cargo de la póliza"

Las implicaciones pueden ser aún más serias. La letrada advierte de que la aseguradora "podría reclamarte los daños contra terceros". Además, añade que "en los casos más graves donde haya heridos o fallecidos, podrían derivarse responsabilidades penales".

Europa Press Baliza V-16 conectada: obligatoria desde el 1 de enero de 2026.

Sin periodo de adaptación

Frente a los rumores que hablan de un periodo de gracia, Lucía Menéndez es tajante y desmiente que exista un margen de seis meses para adaptarse a la normativa. La multa de 80 euros puede ser impuesta "desde el primer día". Por ello, es fundamental asegurarse de que se dispone de una de las balizas V16 homologadas por la DGT.

Aunque los triángulos de emergencia convivirán con la baliza V16 hasta el 1 de enero de 2026, este nuevo dispositivo ya es el sistema de señalización preferente. Su objetivo es aumentar la seguridad al evitar que los conductores tengan que bajar del vehículo en caso de avería o accidente en la calzada.

ARVAL Baliza V16 conectada con IoT

No se trata solo de evitar una sanción económica"

La abogada concluye con una reflexión fundamental: "No se trata solo de evitar una sanción económica, sino de cumplir la ley para protegerte a ti y a los demás". Para que esta protección sea efectiva, es crucial saber dónde se debe guardar la baliza V-16 conectada para que esté accesible y poder colocarla en el techo del coche sin bajarse del mismo.