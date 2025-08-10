"Como de Valladolid a Bilbao": la recta más larga del mundo tiene 240 kilómetros y esta es la carretera donde está

Cuando uno piensa en una recta de carretera larga, quizás le venga a la cabeza alguna vía en mitad del desierto americano o una autopista australiana que parece no tener fin. Pero la recta más larga del mundo, según el libro Guinness de los Récords, no está ni en Nevada ni en el Outback australiano, sino en pleno corazón del desierto de Arabia Saudí. Una línea infinita sobre el asfalto, de esas que harían desesperarse incluso al conductor más paciente.

240 kilómetros sin una sola curva

Más de Alfonso García 'Motorman' Llevas limpiando mal los excrementos de pájaro en la carrocería del coche toda tu vida: "Dañas la pintura"

Lo descubrieron los oyentes del programa Poniendo las Calles en COPE, cuando Bea Calderón lanzó la pregunta: ¿Cuál es la carretera con la recta más larga del mundo?. La respuesta, como explicó Alfonso García ‘Motorman’, dejó a muchos con la boca abierta. Porque esta recta tiene más de 240 kilómetros completamente rectos, sin un solo giro, sin subidas ni bajadas, ni siquiera una ligera curvatura. Para entender su magnitud, Alfonso usó una comparación muy visual: “Es más o menos la distancia entre Bilbao y Valladolid”.

El tramo en cuestión forma parte de la autopista 10 de Arabia Saudí, una vía que nació con un objetivo muy distinto al que hoy tiene. Fue construida originalmente para uso privado del rey Fahd, con la intención de unir las localidades de Arar y Albatá. Ahora, esta carretera del desierto ha pasado a ser una vía pública y muy transitada, ya que se encuentra cerca de la frontera entre Arabia Saudí y Catar. A pesar de la impresión que puede dar una carretera en mitad del desierto, el tráfico es habitual, y no son raros los atascos que alargan el trayecto hasta las tres horas. Tres horas de conducir en línea recta: el sueño de algunos y la pesadilla de muchos. Una eternidad sobre ruedas

Una eternidad sobre ruedas

Este tramo se ha ganado el reconocimiento mundial no solo por su longitud, sino por su singularidad. Una vía completamente plana, recta y monótona que desafía los sentidos y la concentración de cualquier conductor. Un ejemplo extremo de lo que puede encontrarse sobre el asfalto y una verdadera rareza dentro del mundo de la conducción.

Alamy Stock Photo Autovía en Arabia Saudita

No es la única carretera que ostenta un récord o una peculiaridad. En el mismo espacio radiofónico, COPE también ha descubierto otras curiosidades del mundo del motor, como la rotonda más grande y bonita de Europa que está en España, o la ubicación de un radar que ha disparado las multas en Madrid según la DGT.

Y es que el mundo del motor siempre tiene algo que sorprender. Desde historias personales como la de Manolo Lama y su Opel Kadett abandonado durante seis meses, hasta reflexiones sobre cómo el valor de un coche puede desplomarse en cuanto sale del concesionario.

Alamy Stock Photo Señal de tráfico en Riad, Arabia Saudita

Pero pocas cosas tan curiosas como esta: 240 kilómetros de asfalto completamente rectos, como una línea trazada con regla sobre el mapa, como si la carretera desafiara a la propia naturaleza. Una hazaña de la ingeniería… y de la paciencia.