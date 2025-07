Si tienes este coche, tienes un tesoro: el modelo de segunda mano que no pierde valor, compres o vendas

La venta de vehículos de segunda mano vive un momento de oro en España. Según los últimos datos del sector, en 2025 se espera que se vendan 2,2 millones de coches usados, una cifra que marcaría un nuevo récord. Solo en los primeros meses del año, ya se ha alcanzado el millón de unidades vendidas, lo que confirma la fortaleza de un mercado que no deja de crecer y en el que muchos conductores encuentran una alternativa sólida frente a la compra de un vehículo nuevo.

En el programa Poniendo las Calles de COPE, Carlos Moreno 'El Pulpo' abordó esta tendencia junto al experto en motor Alfonso García, más conocido como Motorman. “Me doy cuenta de que en España hay cada vez más demanda de coches de segunda mano. Bueno, pues que la gente está buscando coches de segunda mano”, comentaba el comunicador. Pero no todos los vehículos se comportan igual con el paso del tiempo. “Es verdad que no todos los modelos mantienen el mismo valor. ¿Tú sabes, Motorman, cuáles son esos coches usados que menos se deprecian?”, preguntaba a su invitado.

Y la respuesta es clara: sí, existen coches que aguantan notablemente bien el paso del tiempo y el desgaste del mercado, lo que los convierte en auténticos tesoros sobre ruedas. Motorman lo explicó así: “Cargoo nos da el ranking de los automóviles que, a día de hoy, son los que tienen mejor valor de reventa incluso después de varios años y con menos de 200.000 kilómetros”.

Modelos que desafían el paso del tiempo

El perfil del coche de ocasión en España es claro: el 60 % de los vehículos vendidos tienen más de 10 años y la mitad montan motores diésel. En ese contexto, algunos modelos concretos se han consolidado como los grandes supervivientes de la depreciación.

Volkswagen Golf GTI 2016

Uno de ellos es el Volkswagen Golf GTI, especialmente las unidades fabricadas entre 2016 y 2021. Su valor se mantiene en una horquilla que va de los 22.000 a los 30.000 euros, algo poco habitual para un compacto deportivo de estas características. “Es un coche que sigue generando deseo, aunque tenga ya unos cuantos años encima”, apunta Motorman.

El Audi Q5, incluso con más de una década de uso, conserva un valor de mercado que oscila entre los 14.000 y los 25.000 euros, mientras que la segunda generación del Toyota Prius, gracias a su fiabilidad y eficiencia híbrida, también se mantiene fuerte en la reventa. “Lo mismo le ocurre al Passat 2.0 TDI, incluso con más de 10 años: el precio de segunda mano va entre 10.000 y 18.000 euros”, explicaba el experto.

Toyota Prius eléctrico híbrido plateado de 2009

En el segmento SUV y todoterreno, el BMW X3 diésel de entre 7 y 14 años, y el Toyota Land Cruiser, un clásico de la robustez todoterreno, son valores seguros. Este último puede alcanzar incluso los 40.000 euros en reventa, a pesar de tener más de una década de uso.

Incluso los coches eléctricos tienen su hueco en este listado de “joyas automovilísticas”. El Renault Zoe, el SEAT Mii Electric, el Skoda Citigo y el Volkswagen e-Up son cada vez más codiciados. “Son vehículos pequeños, urbanos, y muy valorados por quienes buscan eficiencia y etiqueta medioambiental”, añadía Motorman.

Una decisión inteligente

Comprar un coche de segunda mano que no pierde valor no solo es una decisión práctica, también es una inversión inteligente. En tiempos de incertidumbre económica, inflación y encarecimiento de los coches nuevos, optar por uno de estos modelos garantiza al conductor que, si decide venderlo dentro de unos años, no perderá una parte importante de su dinero.

El modelo SEAT Mii Electric de 61 KW se deja ver en la nueva concept store de Seat situada en el Passeig de Gràcia de Barcelona

Además, hay factores añadidos que explican esta tendencia: las restricciones a la circulación en ciudades, la búsqueda de vehículos con etiqueta ECO o CERO, y el retraso en la entrega de coches nuevos debido a los cuellos de botella logísticos tras la pandemia.

Puedes consultar más información sobre el valor residual de los vehículos en España en la web especializada de Cargoo o seguir de cerca el mercado con informes periódicos de Ganvam, la patronal del sector.

En definitiva, si tienes uno de estos modelos, tienes un tesoro en el garaje. Y si estás pensando en comprar un coche usado, tal vez este sea el momento perfecto para elegir con cabeza… y con visión de futuro.