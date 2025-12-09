El primer camión sin conductor hará la ruta entre Zaragoza y Madrid: "El objetivo es reducir el consumo, aumentar la seguridad vial y optimizar costes"

El experto en motor, Alfonso García 'Motorman', ha desvelado en el programa 'Poniendo las Calles' de la cadena Cope que España se prepara para un hito en el transporte por carretera. Durante 2026 y 2027 está previsto el arranque de un proyecto piloto para probar los primeros camiones autónomos en condiciones reales de tráfico. La ruta elegida para esta iniciativa, operada por la empresa CC en colaboración con Iveco y el Gobierno de Aragón, será la que conecta Zaragoza y Madrid.

El propósito de este proyecto es ambicioso. Según han explicado, "el objetivo es reducir el consumo, aumentar la seguridad vial y optimizar los costes de la cadena de suministro". Para 2028, se espera que estos camiones operen con un nivel 4 de automatización, lo que implica que contarán con un conductor supervisor que solo intervendrá en caso de necesidad, ya que el vehículo será capaz de detenerse en una zona segura por sí mismo.

Incertidumbre tecnológica en el transporte

Sin embargo, no todas las innovaciones son recibidas sin controversia. La implementación de la nueva baliza V-16 conectada preocupa a los transportistas, que denuncian escasez de dispositivos y retrasos en las entregas. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha solicitado a la DGT que aclare el periodo de transición para evitar sanciones, en un momento en que los conductores afrontan la posibilidad de tener que pagar un nuevo impuesto para poder circular.

Alamy Stock Photo Un conductor de camión Renault hace un gesto positivo con las manos en Paiporta

Frente a esta polémica, 'Motorman' ha recordado una alternativa gratuita y poco conocida en España: el sistema TMC (Traffic Message Channel). Este canal, integrado en muchos navegadores, emite avisos de tráfico pero su uso aquí es marginal y se limita a Radio Nacional con información desactualizada, a diferencia de otros países donde es clave para gestionar incidencias, como cuando la DGT prohíbe circular a vehículos con una sola persona.

Robos, colores y leyes extrañas

En materia de seguridad, el experto ha analizado los datos del Ministerio de Interior sobre el robo de vehículos. Aunque se ha registrado una reducción general del 1,2%, las cifras siguen siendo altas, con casi 25.000 coches robados en los nueve primeros meses del año. Esta situación ha llevado a que los expertos pidan pulsar una tecla del coche dos veces para evitar el robo y protegerse ante una delincuencia mayoritariamente improvisada.

Alamy Stock Photo Audi Q5 3.0 TDI Quattro azul aparcado cerca de un paso de peatones

El informe detalla que Cataluña, Madrid y Andalucía son las autonomías con más sustracciones, mientras que Navarra y La Rioja han experimentado un aumento del 18%. Por otro lado, en el mercado de segunda mano, el color es un factor decisivo. Un estudio de Vertical indica que los españoles prefieren los tonos neutros: negro (37%), blanco (26%) y gris (21%), ya que son más fáciles de vender.

El análisis del mundo del motor ha concluido con una nota de color, repasando algunas de las leyes de tráfico más extrañas. Destaca el caso de Asgabat (Turkmenistán), donde todos los coches deben ser blancos por ley. También la prohibición en San Francisco de "limpiar el coche con ropa interior sucia", o las multas en Japón por acompañar a un conductor ebrio.