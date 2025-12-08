En España se roban unos 100 coches cada día: "Hay dos comunidades autónomas donde han aumentado las cifras un 18 por ciento, pero las cifras en general se reducen un 1,2"

En el programa 'Poniendo las Calles' de la cadena COPE, el experto en motor Alfonso García, conocido como 'Motorman', ha desgranado la realidad del robo de vehículos en España. Según los datos del balance de criminalidad del Ministerio de Interior, "hay dos comunidades autónomas donde han aumentado las cifras un 18 por ciento, pero las cifras en general se reducen un 1,2", ha explicado García.

Las autonomías donde más vehículos se sustraen son Cataluña, Madrid y Andalucía, mientras que en el extremo opuesto se encuentran las dos Castillas. Por provincias, Madrid y Barcelona lideran esta estadística con cifras muy similares, por delante de Sevilla, Málaga y Valencia. Situaciones como el robo de un coche a una joven autónoma en Valencia reflejan el drama humano detrás de las cifras.

García también ha señalado que la mayoría de los robos son fruto de la improvisación y solo un 15% son planificados. Las fuerzas de seguridad trabajan para atajar este problema, como en la reciente desarticulación de una red que operaba entre España y Portugal. A veces, los coches aparecen en los lugares más insospechados, como el vehículo que apareció flotando en una playa de Ferrol.

El futuro: camiones autónomos en 2026

Otro de los temas tratados por 'Motorman' ha sido el futuro del transporte de mercancías. Está previsto que entre 2026 y 2027 arranque un proyecto piloto en España para probar camiones autónomos en condiciones de tráfico real en la ruta operada por la empresa CC entre Zaragoza y Madrid.

Este proyecto, en el que colaboran Iveco y el gobierno de Aragón, tiene como objetivo que en 2028 la ruta se realice con camiones de nivel 4 de automatización. Esto implica que un conductor estará presente para tomar el control si fuera necesario, aunque el camión será capaz de detenerse de forma segura por sí mismo.

La polémica de la baliza V-16

La obligatoriedad de la baliza V-16 conectada se ha convertido en una fuente de preocupación. Muchos conductores critican tener que comprar un producto que cuesta unos 50 euros, pero son los transportistas quienes más están sufriendo la escasez y los retrasos en la entrega de los dispositivos para sus flotas.

EFE Baliza V-16 con tarjeta Sim. La señal luminosa V-16, que reemplaza a los tradicionales triángulos de emergencia y que estará conectada a la Dirección General de Tráfico (DGT)

La Confederación Española de Transporte de Mercancías ha solicitado a la DGT que aclare el periodo de transición para evitar sanciones. Por su parte, la DGT ha comunicado que "los agentes de tráfico serán accesibles con las sanciones en los primeros meses", mientras su director general ha atribuido los problemas al Tribunal Supremo y a los conductores.

Ante la polémica, el experto ha recordado la existencia de una alternativa gratuita pero desconocida en España: el sistema TMC (Traffic Message Channel). Este canal emite incidencias de tráfico a través de la radio FM, pero en España su uso es marginal y está desactualizado, ya que solo lo usa Radio Nacional en su frecuencia de Radio 3 a nivel nacional.

El mercado de segunda mano y sus colores

En el mercado de coches de segunda mano, que sigue en crecimiento, los colores son un factor de compra decisivo. Según un estudio de Vertial, los clientes españoles prefieren tonos monocromáticos y neutros: el negro (37%), el blanco (26%) y el gris (21%) son los más demandados.

La preferencia por estos colores se debe a que son más prácticos, fáciles de mantener y más sencillos de vender. 'Motorman' ha advertido también sobre la importancia de revisar el grosor de la pintura, ya que "un automóvil repintado puede ocultar daños previos".

Como curiosidad, Alfonso García ha compartido una de las leyes de tráfico más extrañas del mundo. En Asgabad, la capital de Turkmenistán, todos los coches deben ser de color blanco por ley desde 2015. El motivo, según el experto, es que "el presidente del país es supersticioso y cree que el color blanco da buena suerte".

Además, en la misma ciudad está prohibido circular con un coche sucio. Otras normativas peculiares por el mundo incluyen multas en Japón por acompañar a un conductor ebrio o la prohibición en San Francisco de limpiar un coche con ropa interior usada.