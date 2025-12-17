Plantean cambiar la ley sobre el cinturón de seguridad por el aumento de los fallecidos: "Murieron seis personas y creen que es un grave error"

En el programa Poniendo las Calles de COPE, conducido por Carlos Moreno 'El Pulpo', el experto en motor Alfonso García 'Motorman' ha confirmado una noticia sorprendente: Mónaco se plantea cambiar su ley sobre el cinturón de seguridad por el aumento de fallecidos en sus carreteras. Este posible cambio normativo pone de manifiesto la importancia de elementos como el cinturón de seguridad que la DGT exige en España.

Un principado sin cinturón

Mónaco, uno de los países más ricos y con una normativa de tráfico singular, es actualmente el único país europeo donde no es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. Según ha explicado 'Motorman', el motivo original de esta excepción es que el límite de velocidad máximo en sus vías es de 50 kilómetros por hora, por lo que en su día se consideró que no era necesario llevarlo.

Alamy Stock Photo Abrocharse el cinturón de seguridad del coche

Un "grave error"

Sin embargo, la situación ha cambiado. El principado ya prepara un nuevo proyecto de ley sobre seguridad vial después de que en 2023 fallecieran seis personas en accidentes de tráfico. Ahora, los expertos monegascos de seguridad vial consideran que la situación actual "es un grave error", ya que el cinturón protege incluso a bajas velocidades.

A este balance de siniestralidad se suma, según apuntan los especialistas, un aumento de los excesos de velocidad en las vías del principado, un problema agravado por la falta de radares fijos y el poco control policial. Esto ha reabierto el debate sobre la necesidad de hacer obligatorio el uso de este sistema de retención.

La importancia del cinturón

Alfonso García ha recordado en los micrófonos de COPE un dato clave: el cinturón de seguridad disminuye en un 90 por ciento el riesgo de lesiones graves y en un 75 por ciento las leves. Estos datos refuerzan la necesidad de un correcto mantenimiento y uso del cinturón, ya que un cinturón en mal estado puede suponer un grave riesgo además de una multa.