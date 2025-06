El futuro que le augura Poli Rincón a Huijsen en el Real Madrid: "Tiene condiciones"

El pasado miércoles el Real Madrid debutó en el Mundial de Clubes y lo hizo empatando contra el Al-Hilal. Partido que, por el momento, no sirve para analizar en profundidad el efecto de Xabi Alonso que cogió las riendas del vestuario blanco el pasado 26 de mayo tras la conclusión de la Liga.

dpa/picture-alliance / Cordon Press Xabi Alonso da instrucciones a varios jugadores del Real Madrid.

En ese primer duelo, el técnico tolosarra hizo debutar a los dos fichajes: Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen. El lateral derecho inglés y el joven central español fueron los refuerzos de un Madrid que sigue teniendo la línea defensiva mermada por las lesiones de Rudiger, Carvajal, Militao, Mendy, Alaba.

HUIJSEN, CONTENTO CON SU DEBUT CON EL REAL MADRID

Huijsen, junto con Gonzalo, fue uno de los jugadores más destacados del Madrid frente al conjunto de Arabia Saudí. El defensa de 20 años tiene una gran salida de balón, lo demostró sobre el terreno de juego y sobre su debut ha hablado este sábado en la previa del partido frente al Pachuca.

"Para mí es un sueño, creo que para todo niño es un sueño jugar en el Real Madrid. Es el mejor club del mundo y estoy muy orgulloso y muy contento de estar aquí", afirmaba.

EFE Xabi Alonso habla con Huijsen durante el 'cooling break' del Real Madrid-Al Hilal

El central también hablaba de cómo es el vestuario del Real Madrid y del día a día con Xabi Alonso. "Hay un muy buen grupo aquí y la verdad es que el vestuario está muy unido", aseguraba Huijsen.

"Estamos muy contentos de tener a Xabi Alonso aquí también. Creo que tiene muchas buenas ideas y vamos a tener buenos años juntos", agregaba.

Y para finalizar, dijo: "Somos el Madrid. Tenemos que ganar y creo que vamos a hacerlo".

Y la actuación de Dean Huijsen llamó la atención de Poli Rincón durante la retransmisión de Tiempo de Juego el pasado miércoles. El comentarista se mostraba sorprendido y manifestaba su opinión sobre el joven central español. "Te voy a decir una barbaridad, Paco, ahora que el partido está tranquilo", empezaba comentando Poli Rincón.

realmadrid.com Huijsen, en su presentación con el Real Madrid

Y agregaba: "Yo no descarto que, con el paso del tiempo, Huijsen termine jugando de mediocentro en el Real Madrid". Opinión con la que Paco González no estaba de acuerdo y decía: "No, hombre, no. Ahora que el Madrid tiene un central que saca el balón...no puede hacer eso".

Poli Rincón insistía en su idea y afirmaba: "Por eso, por ese motivo de la salida de balón, a lo mejor tiene que dar un pasito más adelante y pensar que puede ser un Busquets".

Manolo Sanchís y Santi Cañizares tampoco estaban de acuerdo con las palabras del exdelantero y también quisieron dar su punto de vista. "No creo que tenga las condiciones para jugar ahí", eran las palabras del excapitán del Real Madrid.

El exportero, por su parte, comentaba: "Hay tres centrocampistas y ninguno de ellos es el tipo de jugador que se ofrece para controlar el juego. Esa figura no existe en el equipo y no hay que reconvertirla".

Palabras a las que Poli Rincón reaccionaba dando su punto de vista con lo que hará el Real Madrid. "No van a fichar esa pieza para el equipo. Me parece que no lo ficharán como el año pasado", sentenciaba.

