Sánchez asume la derrota en Aragón y centra su "estrategia" en el dilema del PP con Vox

La reciente derrota del PSOE en Aragón no va a alterar en absoluto el ritmo de la legislatura. Según el analista José Antonio Zarzalejos, el Partido Socialista ya tenía "descontado el fracaso de Alegría", un resultado que considera "mucho más grave que el de Lambán en 2015" porque en aquella ocasión Podemos obtuvo 14 escaños.

Desde Ferraz y La Moncloa argumentan que, al no gobernar ya en territorios como Aragón o Extremadura, el 'statu quo' de la legislatura no cambia.

La estrategia de Moncloa: PP y Vox

El discurso socialista se va a ensañar ahora en los resultados del Partido Popular, calificados como "decepcionantes", y en el crecimiento de Vox.

Zarzalejos señala que este auge de la derecha radical ha sido alimentado "desde ese progresismo destructivo que tanto contrasta con la socialdemocracia alemana o portuguesa".

Ahora, el futuro político inmediato queda en manos del PP y de Vox.

La gran cuestión, en palabras del analista, es si ambas formaciones "son compatibles, aunque sea parcialmente, o son competidores destructivos". Deberán decidir si demuestran "el mismo pragmatismo que Sánchez con sus socios" o si, por el contrario, no sabrán "cabalgar sus contradicciones". Este dilema es la pieza central sobre la que pivotará la estrategia socialista.

El plan de Sánchez a medio plazo

Pedro Sánchez juega a medio plazo a las elecciones generales con un objetivo claro: presentarse como el único líder de una izquierda a la que moviliza con "dosis de caballo de polarización". Según Zarzalejos, el presidente "ni siquiera aspira a ganar las generales próximas", pero sí a disponer de un "suelo que, a modo de bastión, agreda a una eventual coalición de las derechas" utilizando todos los recursos a su alcance.

El 'derrape' del PP en las campañas

Ante la pregunta de por qué las expectativas del PP son siempre superiores a sus resultados, la respuesta parece "relativamente simple". Para Zarzalejos, "el Partido Popular derrapa en las campañas electorales", un error recurrente que permite el diagnóstico. El principal reto de los populares ya no es "una izquierda desmadejada y dispersa", sino "una derecha radical con afanes de sobrepasarlos".

EFE El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón

El analista concluye que esta situación impone en Génova "un ejercicio de introspección profunda", mientras que en Vox se necesita "otro de responsabilidad". El modo en que ambos partidos gestionen su relación definirá el panorama político de los próximos años.