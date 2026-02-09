Narciso Michavila pronostica cuál será el resultado electoral en Castilla y León tras las elecciones aragonesas: "Va a salir un patrón similar"

La resaca de las elecciones aragonesas celebradas este domingo, que dieron la victoria al Partido Popular con 26 escaños, seguido del PSOE con 18 y un VOX que duplicó su representación hasta los 14, ha sido analizada en el programa 'Herrera en COPE' por el presidente de la consultora GAD3, Narciso Michavila. GAD3, tal como ha recordado Jorge Bustos, clavó el resultado electoral en su sondeo de hace una semana, acertando 64 de los 67 escaños.

ESCUCHA AQUÍ EL PODCAST Narciso Michavila, sociólogo y presidente de GAD3 La entrevista de las 9H Escuchar

Voto en clave nacional

Una de las claves del resultado, según Michavila, ha sido la alta participación, un hecho que le sorprendió al tratarse de unas elecciones autonómicas. Para el experto, esto demuestra que hay ganas de votar y que una parte importante del electorado ha actuado pensando en el panorama nacional. "Ha habido una parte del electorado que ha votado en clave nacional, sin lugar a dudas, porque es que ha sido una campaña muy nacional", ha afirmado.

Aragón no es nuestro Ohio

Durante la entrevista, Narciso Michavila ha discrepado de la idea de que Aragón sea el "Ohio español", es decir, un termómetro que predice el resultado de las elecciones generales. "Aragón sí que es verdad que representa la media nacional, pero eso no quiere decir que cuando se vota en clave regional [...] se transforme en el mismo voto", ha argumentado, recordando que en la comunidad ha habido cohabitación política en numerosas ocasiones, con gobiernos regionales de un signo y gobiernos centrales de otro.

EFE El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón

Aun así, ha matizado que, aunque no sea un anticipo exacto, los resultados de Aragón, Extremadura o las últimas europeas y gallegas "nos dan muchísimas pistas". En su opinión, "cada partido va a tener que sacar sus propias lecciones, no solo los que han subido o bajado, sino incluso los que se han quedado fuera".

La "descomposición" de la izquierda

El presidente de GAD3 ha destacado que en Aragón se ha visibilizado una "izquierda que está absolutamente descompuesta". Ha señalado que los 40.000 votos perdidos por la candidata socialista la han llevado a los peores resultados del partido en la región, pero con una diferencia clave respecto a 2015: ahora el PSOE se ha hundido con un Podemos "finiquitado" que no ha llegado al 1% de los votos y un Sumar que casi se queda fuera del parlamento, logrando solo un escaño.

Este fenómeno, según el experto, no es aislado: "Es el mismo patrón que estamos viendo en el conjunto de Occidente en este momento". Se trata de una izquierda que "no está consiguiendo conectar con su propio electorado" en un contexto de alta participación. Michavila cree que este patrón se repetirá en las próximas elecciones de Castilla y León el 15 de marzo, con un "PP ganador y consolidado" y un electorado que sigue apostando por VOX.

En este sentido, Michavila ha atribuido parte del impulso de Vox a la campaña, señalando que el anuncio de "una regularización masiva de inmigrantes" por parte de Podemos y Sánchez ha tenido un impacto directo.

Finalmente, el presidente de GAD3 ha concluido con una predicción sobre la legislatura nacional: "con estos resultados ni Sánchez ni ninguno de sus socios tiene ningún interés en ir a las elecciones generales", por lo que prevé que el Gobierno agote su mandato hasta 2027.