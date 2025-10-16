CaixaBank impulsa el emprendimiento en España con microcréditos para nuevos negocios

En el programa 'Herrera en COPE', la periodista Pilar García de la Granja ha detallado el plan de CaixaBank para fomentar el emprendimiento en España. La iniciativa se centra en apoyar a personas con mayores dificultades de acceso al crédito a través de su banco social, MicroBank, ofreciendo financiación sin necesidad de aval para impulsar ideas de negocio sólidas.

Más de 31 millones para nuevos proyectos

Hasta el mes de agosto, MicroBank ha destinado 31,7 millones de euros en microcréditos a proyectos que han sido asesorados por entidades de ámbito social. En total, se han realizado casi 1.500 operaciones, lo que supone un crecimiento del 8,8% respecto al año anterior.

La mayoría de estos créditos se han concedido para la creación de nuevos negocios, una medida que busca fomentar el autoempleo y la dinamización del tejido productivo. Según los datos expuestos en el espacio radiofónico, más de un 15% de la población decide emprender en España.

El perfil del emprendedor que ha solicitado estas ayudas es cada vez más diverso. En este sentido, García de la Granja ha subrayado que son principalmente las mujeres y jóvenes quienes lideran la demanda de financiación para poner en marcha sus ideas de negocio.