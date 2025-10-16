Jorge Bustos, presentador de Herrera en COPE, tras la vuelta de La Oreja de Van Gogh original: "Por algo Amaia Montero cantaba aquello de 'y es que empiezo a sospechar que el amor verdadero es tan solo el primero'"

El esperado regreso de la formación original de La Oreja de Van Gogh se ha confirmado. Tal y como ha analizado Jorge Bustos en su monólogo en 'Herrera en COPE', el anuncio saltó a las redes sociales en la tarde de ayer, poniendo fin a lo que era un secreto a voces y confirmando que la voz de Amaia Montero vuelve a sonar junto a sus compañeros 17 años después.

Una vuelta agridulce

Sin embargo, la banda no estará al completo en esta nueva etapa. El compositor principal, Pablo Benegas, aunque "sigue formando parte del grupo", ha decidido centrarse de momento en su familia y en otros retos profesionales. Bustos ha recordado la figura de su padre, Chiqui Benegas, quien fuera secretario de organización del PSOE, un cargo que, según el periodista, "dignificó con su coraje" en contraste con sus sucesores.

El fin del culebrón del pop

Este reencuentro pone fin al que ha sido considerado "el mayor culebrón del pop español de los últimos años": la relación entre Amaia Montero y su sucesora, Leire Martínez. La resolución ha sido a favor de la cantante original, que ya entonaba en uno de sus grandes éxitos aquello de "y es que empiezo a sospechar que el amor verdadero es tan solo el primero".

El recuerdo de Bustos a Chiqui Benegas ha servido para conectar con la actualidad política. El periodista ha mencionado cómo dos de los sucesores de Benegas "han degradado hasta lo indecible" el cargo, en referencia a la situación de José Luis Ábalos Meco. Este ha salido del Tribunal Supremo sin medidas cautelares, ya que el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, no ha solicitado la prisión provisional al considerar bajo el riesgo de reiteración delictiva.

Gira y nuevo disco en el horizonte

Poco se sabe de los planes inmediatos de la banda, pero periodistas que adelantaron el regreso de la cantante apuntan a que entre sus próximos movimientos está el de sacar un disco con música inédita y una gira en España y América celebrando sus grandes éxitos. Una información que ha confirmado el locutor Javi Nieves, quien ha asegurado que La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero saldrá de gira el próximo año y planea hacerlo en estadios, convirtiéndose en uno de los eventos más importantes de su carrera.

Esta reunión, sin embargo, se ve empañada por la polémica salida de Leire Martínez y la de Pablo Benegas. Según Nieves, la versión oficial de "nuevos retos profesionales" de Benegas no sería toda la verdad. 'Pablo se ha ido porque la situación no estaba bien, y Leire se va por eso también', afirmaba el locutor, matizando que las relaciones internas se habían vuelto 'complejas' en el seno de la banda de amigos.