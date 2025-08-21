Conducía mucho mi coche con el nivel de gasolina en reserva y me llevé una sorpresa con la avería que tuve

Hay hábitos al volante que parecen inofensivos, pero que con el tiempo pueden traer consecuencias inesperadas para el vehículo y para el bolsillo del conductor. Uno de ellos es conducir con el coche en reserva. En el programa Poniendo las Calles de COPE, la periodista Bea Calderón planteó a Alfonso García ‘Motorman’, experto en motor, la consulta de un oyente que confesaba que su hermano solía circular con poca gasolina en el depósito. La respuesta del especialista no dejó lugar a dudas: "Pues nunca debemos hacerlo, nunca deberemos circular en reserva".

La explicación de García fue clara y contundente. Conducir con el depósito prácticamente vacío no solo implica el riesgo de quedarse tirado en carretera, sino que puede generar averías costosas que afecten a componentes esenciales del vehículo. En palabras del experto, "es realmente absurdo y peligroso circular con poco combustible en reserva".

En este audio de COPE se detalla cómo, más allá del riesgo inmediato de pararse en plena vía, esta práctica puede comprometer la vida útil del motor.

Alamy Stock Photo El automóvil Jaguar muestra un nivel de combustible muy bajo con una autonomía de solo 6 millas

Daños que no se ven

El primero en sufrir, según explicó Motorman, es la bomba de combustible. Si el nivel de gasoil o gasolina es demasiado bajo, este sistema puede sobrecalentarse al no recibir suficiente refrigeración. Además, en el fondo del depósito se acumulan impurezas y residuos que, al circular en reserva, son absorbidos y terminan obstruyendo los filtros e incluso los inyectores. "Y aún más grave si el motor es diésel", advirtió el especialista.

Otro componente vulnerable es el aforador, encargado de indicar la cantidad de combustible disponible. El desgaste continuo por falta de gasolina puede hacer que falle y deje de dar una lectura precisa, lo que aumentaría el riesgo de que el conductor se confíe y se quede parado en mitad del tráfico.

Los expertos insisten en mantener al menos un 20% del depósito lleno para garantizar el buen funcionamiento del vehículo. Una recomendación que se suma a las advertencias de la propia Dirección General de Tráfico, que recuerda que circular en determinadas condiciones puede derivar incluso en multas.

Alamy Stock Photo Indicador de bajo nivel de combustible en el velocímetro

Más caro de lo que parece

Quien piense que alargar el paso por la gasolinera es un pequeño ahorro, debería reconsiderarlo. Una avería en la bomba de combustible o en los inyectores puede suponer cientos de euros en reparaciones, muy por encima de lo que costaría mantener un nivel adecuado de carburante. Además, estudios recientes señalan que dependiendo del día de la semana y de la estación de servicio, llenar el depósito puede salir más caro, lo que convierte la planificación en un factor clave para el bolsillo.

No se trata solo de un problema económico. Circular en reserva genera una tensión añadida al conductor, pendiente en exceso de si alcanzará su destino o la próxima gasolinera. Esa distracción puede derivar en situaciones de peligro en carretera. Tal y como recoge otro reportaje de COPE, los errores a la hora de repostar o mantener el coche con poco carburante son más frecuentes de lo que se piensa.

El propio Alfonso García recuerda que la elección del tipo de combustible es también una decisión importante en la vida útil del vehículo. Una experiencia similar a la de otro oyente que confesaba sus dudas entre diésel, gasolina o híbrido y que acabó resolviendo con Motorman en antena.

Al final, lo que parece un gesto inocente, como apurar al máximo el depósito, puede transformarse en un verdadero quebradero de cabeza. O como concluye el propio experto: "Echar combustible no es solo llenar el depósito, es cuidar del motor".