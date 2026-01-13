La Comunidad de Madrid se suma a estas ayudas económicas de hasta 3.000 euros por persona para los costes de obtención de estos permisos de conducir

La Comunidad de Madrid ha anunciado la creación de subvenciones de hasta 3.000 euros por persona para cubrir los costes de obtención de los permisos de conducir profesionales. La medida, comentada en el programa 'Poniendo las Calles' de la cadena COPE por Carlos Moreno 'El Pulpo' y el experto en motor Alfonso García 'Motorman', llega en un momento en que España sigue necesitando conductores profesionales para cubrir la demanda del sector del transporte por carretera.

Una ayuda para impulsar el empleo

Las ayudas económicas están destinadas a la obtención de los permisos de conducción de camión, como el C y el C+E, y de autobús, el permiso D. También cubren los costes del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), un requisito indispensable para ejercer como conductor profesional. El objetivo principal de esta iniciativa es impulsar el empleo en el sector del transporte por carretera y facilitar el acceso a la profesión.

Para acceder a estas subvenciones, es necesario residir en la Comunidad de Madrid y estar empadronado, además de realizar la formación en los centros y autoescuelas autorizadas. Según detalló Alfonso García, "el programa presta especial atención a personas desempleadas", buscando ofrecer una salida laboral en un sector con una alta demanda, donde se denuncia la falta de 30.000 trabajadores.

Carlos Moreno 'El Pulpo' destacó durante la emisión la importancia de esta medida, ya que muchos camioneros "se están jubilando y necesitan un reemplazo". Por ello, animó a los jóvenes a formarse para cubrir estos puestos, una oportunidad laboral que ha sido aprovechada por perfiles como el de Ainhoa, camionera a los 30 años, en un sector que ofrece salarios competitivos, como el de Xaima, que alcanza los 3.500 euros mensuales.

Nuevas tecnologías y retos de seguridad vial

En otro orden de cosas, en el espacio dedicado al motor también se abordaron las últimas innovaciones tecnológicas. Mitsubishi Electric ha desarrollado un sistema basado en inteligencia artificial que puede detectar si un conductor está bajo los efectos del alcohol. La tecnología utiliza sensores y radares para analizar el ritmo cardíaco, el movimiento ocular y el comportamiento al volante, pudiendo ralentizar el vehículo o detenerlo de forma segura. Este sistema podría implementarse en vehículos nuevos en 2027.

La seguridad en la movilidad urbana también fue protagonista. Cada vez más ciudades españolas implementan controles de velocidad para los vehículos de movilidad personal (VMP). El ayuntamiento de Huesca ha sido el último en incorporar un dinamómetro para verificar que los patinetes eléctricos no superen el límite legal de 25 km/h, una medida que ya aplican otras ciudades como Valencia. Las sanciones por exceso de velocidad pueden alcanzar los 500 euros.

'Motorman' también señaló el "vacío legal" existente respecto al seguro obligatorio y el registro público de VMP, una normativa cuya entrada en vigor estaba prevista para el 2 de enero pero que sigue pendiente. El experto expresó su frustración con la falta de visibilidad de estos vehículos: "Estoy harto de pegarme sustos", afirmó, pidiendo una mejor señalización y luces para patinetes y bicicletas.

El coste de la electrificación

Finalmente, el programa analizó el debate sobre la fiscalidad de los vehículos eléctricos. El estado de California, con más de 1,3 millones de unidades eléctricas, está estudiando implantar una tasa por uso para compensar la caída de ingresos por los impuestos sobre combustibles. La propuesta es cobrar unos 30 euros por cada 15.000 kilómetros recorridos, que se sumarían a una tasa anual de unos 100 dólares que ya pagan los propietarios.

Esta medida no es aislada. Otros estados de EE. UU. como Oregón, Hawái y Utah ya aplican tasas similares. En Europa, países como el Reino Unido, Bélgica y los Países Bajos también han comenzado a implementar impuestos por el uso del coche eléctrico, marcando una tendencia global.