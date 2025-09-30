Si compraste un coche nuevo de 2018 hasta ahora, este servicio quedará inservible: millones de afectados por la medida de la Unión Europea

Una tecnología que la propia Unión Europea obligó a instalar en todos los coches nuevos desde marzo de 2018 tiene los días contados. El sistema de llamada de emergencia eCall quedará inservible en millones de vehículos por una nueva decisión política, un cambio que, como han analizado en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo' y el experto en motor Alfonso García 'Motorman', afectará a una enorme cantidad de conductores.

Este sistema, concebido para contactar automáticamente con el 112 en caso de accidente grave, se enfrenta a un apagón programado. El problema, que ya se adelantó hace más de un año, está a punto de materializarse sin que parezca haber marcha atrás, dejando a millones de automóviles que circulan por las carreteras europeas "fuera de juego".

El apagón de las redes 2G y 3G

El motivo de que el sistema eCall actual vaya a dejar de funcionar es puramente tecnológico. Su operativa se basa en las antiguas redes móviles 2G y 3G, cuyo cese está programado en toda Europa. En Alemania, por ejemplo, se ha confirmado que las redes 2G dejarán de estar operativas en 2028, con un apagón definitivo en 2030. Alfonso García, ‘Motorman’, ha señalado que "el actual sistema de emergencia eCall quedará inservible por una decisión política de la Unión Europea". La situación es compleja, ya que Europa se enfrenta al reto de sacar de la carretera los vehículos más usados sin perjudicar a los ciudadanos.

Alamy Stock Photo Mano de hombre tocando un botón de llamada

La llegada del nuevo NG eCall

Para garantizar su funcionamiento a largo plazo, la UE ha decidido adaptar el sistema a los nuevos tiempos. A partir del 1 de enero de 2026, todos los vehículos de nuevo desarrollo deberán equipar el sistema de nueva generación, denominado NG eCall, para poder ser homologados. Un año más tarde, en 2027, todos los coches y furgonetas nuevos vendidos en la Unión Europea deberán contar con esta tecnología, que funcionará sobre las redes 4G y 5G.

Los vehículos nuevos que se vendan deberán contar con una nueva tecnología que funcionará con las redes 4G y 5G" Alfonso García 'Motorman' Experto en motor

El cambio se presenta como un avance crucial, pero abre una brecha sobre el futuro de la movilidad y la adaptación tecnológica, en un contexto donde ya existe un intenso debate sobre la prohibición de matricular coches que no sean eléctricos.

Millones de conductores afectados

El principal problema radica en los millones de automóviles ya matriculados que equipan una tecnología que la propia Europa hizo obligatoria. Estos no podrán hacer uso de ella cuando las redes 2G y 3G desaparezcan, afectando especialmente a aquellos cuyo sistema eCall tiene línea directa con el 112, ya que algunos fabricantes operan con sus propias centralitas. La situación genera dudas sobre la viabilidad a largo plazo de tecnologías que no son exclusivamente eléctricas, como demuestra el hecho de que los coches eléctricos no terminan de funcionar en España.

Alamy Stock Photo Presionando el botón SOS en el auto durante una emergencia, vista de cerca

Lo más grave para los usuarios es que se verán directamente perjudicados sin que haya una solución clara sobre la mesa. Como ha sentenciado ‘Motorman’, "las marcas no tendrán obligación de actualizar los actuales a la nueva tecnología, por lo que el conductor o los conductores se verán afectados".