Desde qué carril se entra y por cuál se sale en una rotonda: "Ocho de cada 10 conductores comete algún error al circular por una glorieta"

Las rotondas se han convertido en un elemento habitual de nuestras carreteras, pero su correcto uso sigue siendo una asignatura pendiente para muchos. En el programa 'Poniendo las Calles', Carlos Moreno 'El Pulpo' ha abordado esta problemática junto al experto en motor Alfonso García 'Motorman', desgranando las claves de la peligrosidad y el mal uso de las glorietas en España, que se han vuelto un verdadero "dolor de cabeza para las compañías de seguros".

Aunque se han mostrado eficaces para reducir la velocidad, los datos revelan una realidad preocupante. Según ha explicado 'Motorman', "desde el año 2020 al 2024 han aumentado los accidentes en un 21%, pasando de 7.000 a 8.500". Este incremento de la siniestralidad se ha notado especialmente en las vías urbanas. Paradójicamente, mientras en carretera ha aumentado el número de fallecidos en rotondas, en las ciudades se ha reducido.

Alamy Stock Photo Rotonda de Plaça d'Espanya - Barcelona

La principal causa de esta situación parece ser el desconocimiento de las normas. Un informe de Formaster, empresa especializada en formación en seguridad vial, revela que "ocho de cada 10 conductores comete algún error al circular por una glorieta". Este dato es alarmante y explica por qué el 10% de los accidentes con víctimas en España tienen lugar en este tipo de intersecciones.

Ocho de cada 10 conductores comete algún error al circular por una glorieta"

Cómo circular correctamente en una rotonda

Para evitar accidentes en una rotonda, la Dirección General de Tráfico (DGT) establece una regla de oro: la prioridad siempre la tienen los vehículos que ya están circulando por ella. Antes de entrar, es obligatorio ceder el paso, observando a la izquierda para encontrar un hueco seguro. La circulación debe realizarse siempre en sentido antihorario.

Alamy Stock Photo Avenida de Compostela - Rotonda con fuente, Pontevedra, Galicia, España, Europa

La elección del carril es uno de los puntos que más confusión genera. Como norma general, se debe acceder desde el carril de la derecha, sobre todo si se va a tomar la primera o segunda salida. Los carriles interiores se reservan para giros a la izquierda o cambios de sentido, pero es fundamental recordar que nunca se debe salir directamente desde ellos.

La maniobra de salida, el paso más importante

El error más común y peligroso es cruzar varios carriles para salir de la rotonda. La forma correcta de hacerlo es posicionarse en el carril exterior con suficiente antelación. Si el tráfico no permite realizar el cambio de carril a tiempo, la DGT es clara: "lo correcto es dar otra vuelta completa a la rotonda hasta que puedas posicionarte bien a la derecha". La DGT ya ha empezado a tomar medidas instalando el primer radar de tramo en una rotonda en España para controlar estas infracciones.

El uso de los intermitentes también es crucial. No es necesario señalizar la intención de seguir girando, pero sí es obligatorio usar el intermitente izquierdo para indicar un cambio de carril hacia el interior. Para salir, se debe activar el intermitente derecho justo después de haber pasado la salida anterior a la que se va a tomar, dejando clara la intención de abandonar la glorieta y así evitar accidentes.