La DGT coloca el primer radar de tramo en una rotonda de España en esta ciudad: el tiempo para no ser multado

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha dado un paso más en su estrategia de vigilancia en carretera con una medida pionera en España: ha instalado el primer radar de tramo en una rotonda, y lo ha hecho en Salamanca capital, en un punto que ya se ha convertido en uno de los más sancionadores de la ciudad.

“Es curioso, es sorprendente”, comentaba Alfonso García ‘Motorman’ en el programa Poniendo las Calles de COPE, al explicar la ubicación exacta de este radar: se encuentra en la glorieta que conecta la autovía urbana Salamanca 20, la ronda sur y la A-50, concretamente en la zona de acceso y salida del polígono industrial del Montalvo. El radar cubre un tramo de 461 metros, desde el kilómetro 91,975 al 92,436, en el que la velocidad máxima permitida es de 50 kilómetros por hora.

“Todo vehículo que recorra ese tramo en menos de 33,2 segundos será sancionado”, explicó García. El cálculo es simple: si un conductor supera los 50 km/h en esa distancia, el sistema lo detecta automáticamente gracias a la tecnología del radar de tramo, que mide el tiempo exacto que tarda cada vehículo en pasar entre dos puntos fijos. En este caso, circular más rápido de lo permitido puede costar una multa de 100 euros, aunque sin retirada de puntos del carné.

Ya es el tercero que más multa en Salamanca

Lo más llamativo del caso es la efectividad inmediata del radar. A pesar de llevar tan solo un mes y medio en funcionamiento, ya se ha convertido en el tercer dispositivo que más sanciones impone en toda Salamanca. Esto lo convierte no solo en un hito tecnológico para el control del tráfico, sino también en una herramienta altamente disuasoria para reducir la velocidad en un punto de alta circulación industrial y urbana.

Según explicó ‘Motorman’, la instalación de este radar no partió de una iniciativa centralizada desde Madrid, sino que fue la jefatura provincial de Salamanca la que solicitó su colocación a la DGT, demostrando que las decisiones locales pueden tener un impacto importante en la seguridad vial.

Un radar Veloláser

Esta iniciativa no solo marca un precedente a nivel nacional, sino que también podría tener repercusión europea. “A mí no me consta otro radar de tramo en una glorieta ni en España ni en Europa”, afirmó García, dejando entrever que Salamanca podría estar marcando el camino para futuras implementaciones en entornos urbanos similares.

Una herramienta de control que podría expandirse

La DGT ha apostado con firmeza por los radares de tramo en los últimos años como forma de controlar el exceso de velocidad de manera más eficaz que los radares fijos tradicionales. Estos dispositivos miden la velocidad media, lo que obliga a los conductores a mantener un ritmo constante y no solo reducir momentáneamente antes de un radar puntual.

La instalación de este tipo de radar en una rotonda, una zona donde tradicionalmente se reduce la velocidad por su configuración circular, responde a una realidad particular: el intenso tráfico de vehículos pesados y comerciales que acceden y salen del polígono industrial del Montalvo, donde las prisas pueden llevar a descuidos peligrosos.

Canva Señal de aviso de que hay un radar de velocidad en la carretera

La concienciación y el respeto por los límites de velocidad siguen siendo claves para una conducción segura, y dispositivos como este nuevo radar de tramo en Salamanca vienen a reforzar esa labor. Como recordó Carlos Moreno ‘El Pulpo’ en COPE, “me llama muchísimo la atención que esté en una glorieta… pero si es por seguridad, bienvenido sea”.