Aparcar en Madrid va a ser más barato en Navidad: estos son los parkings de la capital con un 15 por ciento de descuento

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una iniciativa para abaratar el aparcamiento durante la campaña de Navidad. Como ha explicado el experto en motor Alfonso García, 'Motorman', en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, se trata de un proyecto piloto pionero en España que beneficiará a los vehículos con alta ocupación. La medida busca incentivar el uso del coche compartido en unas fechas de alta afluencia en la capital.

Desde este lunes y hasta el próximo 5 de enero, los coches con al menos dos ocupantes recibirán descuentos del 15 % en la tarifa. La tecnología es clave en este proyecto, que se aplica en tres aparcamientos de la capital: "Utiliza la IA para verificar el número de ocupantes del vehículo mediante cámaras en tiempo real, generando un código QR que aplica el descuento automático", ha detallado García. El sistema, además, garantiza la privacidad al no almacenar datos personales.

No es mala iniciativa y esperemos se implante después de esta prueba piloto y que lo copien otras ciudades españolas" Alfonso García 'Motorman' Experto en motor

La DGT y Madrid: dos velocidades

Alfonso García ha valorado positivamente la medida: "No es mala iniciativa y esperemos se implante después de esta prueba piloto y que, por supuesto, lo copien otras ciudades españolas en sus aparcamientos". Esta política de incentivos contrasta con los planes de la Dirección General de Tráfico (DGT), que baraja penalizar a los conductores que viajen solos. Este tipo de medidas se enmarcan en la nueva Ley de Movilidad Sostenible.

Barcelona y Madrid en la carrera eléctrica

En el ámbito de la movilidad sostenible, se libra una particular competición entre las grandes ciudades. Según el informe de movilidad eléctrica de EMUEVE, Barcelona quintuplica a Madrid en vehículos eléctricos, con más de 20.000 unidades, frente a las 3.600 de la capital. Sin embargo, Madrid cuenta con una mayor infraestructura pública de recarga, con 2.000 puntos. Precisamente, el coste de aparcar es una de las grandes diferencias entre ciudades para los propietarios de coches híbridos y eléctricos.

A nivel autonómico, Cataluña lidera en número de empresas dedicadas a la movilidad eléctrica, pero es la Comunidad de Madrid la que se impone en la carrera por las matriculaciones, que ya suponen el 30 % del total. No obstante, a escala nacional, las cifras están lejos de los objetivos. En España se han matriculado 633.000 vehículos eléctricos, un dato muy alejado de la meta de 5,5 millones fijada en la Agenda 2030 del Gobierno.

Seguridad vial con perspectiva de género

El mundo del motor también avanza en materia de seguridad e igualdad. Históricamente, las pruebas de choque de los automóviles se han realizado pensando en la anatomía masculina. Para corregir este sesgo, el Departamento de Transporte de Estados Unidos ha presentado el primer maniquí femenino avanzado de su historia, que será de uso obligatorio a partir de 2027.

En un impacto frontal las mujeres tienen un 70 % más de riesgo de lesiones graves y un 17 % más de probabilidades de fallecer" Alfonso García 'Motorman' Experto en motor

Este nuevo maniquí reproduce las características de una mujer de baja estatura y unos 50 kilos. La medida es crucial, ya que, como recordó el experto, "en un impacto frontal las mujeres tienen un 70 % más de riesgo de lesiones graves y un 17 % más de probabilidades de fallecer". Algunas marcas, sin embargo, ya se habían adelantado, como Volvo, que desarrolló 'dummies' de mujeres y embarazadas, o Toyota, que usa maniquíes virtuales.

Otro de los grandes retos de la movilidad en España es el envejecimiento del parque móvil. Un informe de Carfax revela que el problema no afecta solo a los coches, sino también a las motocicletas. Casi la mitad del parque de dos ruedas, un 44 %, tiene 15 o más años de antigüedad, lo que sitúa la media de edad por encima de la de países como Italia y Francia.

Aunque España es el tercer país de Europa con más motos, con un parque de más de 3,7 millones de unidades, las ventas están cayendo. El análisis refleja que una de cada dos motos ha tenido dos o más dueños y que Barcelona (16 %), Madrid (11 %) y Málaga (5 %) son las ciudades con mayor concentración. Este envejecimiento, sumado al debate sobre cómo adaptar las infraestructuras, como el ancho de las plazas de aparcamiento, evidencia los desafíos del sector, donde la moto eléctrica apenas supone el 1 %.