Desde clásicos hasta raperos: Estos son algunos de los cantantes y músicos católicos más influyentes en España

A lo largo de la vida de la Iglesia, la manifestación de la fe ha sido una constante en el ámbito musical. A día de hoy, todavía se escuchan en Misa grandes clásicos como 'Pescador de hombres' o 'Juntos como hermanos'. Algunas canciones que expresan la fe incluso han llegado a convertirse en cantos propios de cada época incluso para los no creyentes, como es el caso de los villancicos.

Sin embargo, como es propio, el avance de los tiempos da lugar a otros géneros musicales y diferentes gustos, especialmente entre los jóvenes. Algunos de los artistas que figuran en esta lista son un fiel reflejo de estos cambios, dando lugar a un modelo de 'rap' o de 'pop' católicos.

Grilex

A sus 26 años, este joven rapero es uno de los intérpretes católicos más conocidos entre la juventud. Guillermo comenzó a dedicarse al rap a los 17 años, a raíz de la enfermedad que sufrió su hermano. Sin embargo, su arte estuvo enfocado contra Dios al principio, ya que, en sus canciones, Grilex desataba toda la rabia e incomprensión que guardaba en su interior.

Sin embargo, todo cambió cuando, acompañando a su madre a Misa, conoció a una chica que lo invitó a asistir a una Cena Alpha, en la que se hablaba sobre Dios y cuestiones de fe, sin importar la situación de la persona en el aspecto religioso. A través de sus nuevos amigos y el cambio que, a través de ellos, Dios suscitó en su corazón, comenzó a cambiar el modo de transmitir su mensaje y se convirtió en una fuerte herramienta de evangelización para que otras personas puedan conocer a Dios.

Hakuna Group Music

Otra de los grandes fenómenos que no dejan de atraer a los jóvenes es 'Hakuna'. Nacido como un movimiento católico de la mano del sacerdote José Pedro Manglano, los miembros de esta asociación de fieles destacan por su juventud, pero también por sus deseos de anunciar el Evangelio a través del arte musical.

Tras la creación de 'Hakuna', las diferentes piezas musicales compuestas por la variante musical, 'Hakuna Group Music', constituyeron un hito para muchas personas que se han podido acercar al Señor a través de su arte. Tal es la influencia de este grupo que llevan tres álbumes publicados y decenas de conciertos con centenares de asistentes por todo el país.

Athenas

Athenas es una cantante católica entregada a transmitir a Cristo mediante sus cantos de adoración. Con su marido Tobías ayudándole a componer las diversas canciones que publica, ha sido invitada a 19 países para actuar en diferentes eventos.

En 2013, pocos meses después de comenzar su carrera como cantante cristiana, fue invitada a participar en la JMJ de Río de Janeiro, que tuvo lugar en 2013, cantando desde uno de los escenarios principales.

Schoenstatt

Si bien Schoenstatt no es un grupo musical directamente, sino un movimiento, lo cierto es que sus canciones han supuesto un gran impacto entre los católicos a nivel internacional, especialmente los jóvenes. Con sus canciones que invitan a no tener miedo y acudir a anunciar a Cristo a todo el mundo, han sido inspiración de múltiples parroquias y peregrinaciones en las que se cantan sus piezas.

Entre sus canciones más destacadas se encuentran varios cantos a la Virgen María -algo normal si se tiene en cuenta que el movimiento está consagrado a la Nuestra Señora-, como 'María, luz de esperanza', aunque también se cuentan interpretaciones como 'Más allá del mar' o 'El que muere por mí'.

Jésed

Este grupo mexicano ha tenido una gran influencia en el cancionero católico de habla castellana. Se trata de una comunidad que busca servir a la Iglesia en el anuncio del Evangelio, tal y como ellos mismos explican: "Jésed existe para dar testimonio del amor misericordioso de Dios y anunciar y promover la vivencia de la fe por medio de la música y la oración como instrumentos para suscitar y acrecentar el encuentro personal con Cristo y la comunion con la Iglesia".

Entre sus grandes hitos se encuentran canciones como 'Viva Cristo Rey' o 'Quebrántame'.

Martín Valverde

Aún manteniendo la vista en México, la Iglesia tiene entre sus mejores artistas al cantautor Martín Valverde, un laico que cuenta con 40 años sobre el escenario y aproximadamente 20 discos publicados.

Se trata de uno de los intérpretes más conocidos en el mundo católico, siendo compositor de 'Nadie te ama como yo', 'Diario de María' o 'Cuando los ángeles cantan gloria'.

Marco Frisina

El sacerdote Marco Frisina es uno de los grandes referentes de la música católica dentro del ámbito clásico. Como director del Coro Diocesano de Roma, Frisina se dedica a la evangelización por medio de la música de orquesta.

Ha ambientado las películas de RAI -la televisión pública de Italia- que tienen como protagonistas a los grandes santos de la historia de la Iglesia, como los metrajes 'Juan Pablo II', 'Prefiero el Paraíso' o 'San Pedro'. También es compositor de piezas musicales como 'Alaba al Señor, oh tierra entera' o 'Jesus Christ, You are my life', el himno de la Jornada Mundial de la Juventud.

Kiko Argüello

Siendo fundador del Camino Neocatecumenal, Kiko Argüello ha sido uno de los compositores de música católica más destacable del siglo XX. Enfocadas a reflejar la espiritualidad del movimiento que instauró, las canciones de Kiko se han extendido a varias parroquias que las han acogido para embellecer la liturgia.

Con cientos de piezas publicadas, es autor de canciones como 'Resucitó', 'Una gran señal' o 'Llévame al Cielo'. También ha puesto melodía a varios de los salmos de la Biblia, de forma que puedan ser proclamados de manera musical durante la Misa.

Jesús Adrián Romero

Llama la atención que un pastor protestante figure entre una lista de autores católicos, aunque no es para menos. Si bien se trata de una persona de otra confesión cristiana, algunas de sus canciones han sido acogidas por la comunidad católica debido a su profundidad espiritual.

De este modo, los fieles católicos han acogido en sus cancioneros hitos como 'Qué sería de mí', 'Sumérgeme' o 'Con manos vacías', cantos que se han interpretado dentro de la Misa dada su adecuación al Misterio eucarístico.



Taizé

Al igual que ocurría con Schoenstatt, Taizé no es un grupo musical sino un movimiento. Esta asociación ecuménica, famosa por sus encuentros anuales que impulsan la unidad de los cristianos, es también destacable por varias canciones que han sido interpretadas en Misas de toda la Iglesia universal.

Algunos ejemplos de estas piezas son 'Misericordias Domini', 'Laudate Omnes Gentes' o 'Nada te turbe', siendo esta última inspirada en el famoso poema de santa Teresa de Jesús.