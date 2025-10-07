El Vaticano anuncia los primeros viajes del Papa León XIV: Turquía y Líbano, del 27 de noviembre al 2 de diciembre

El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, ha confirmado a través de un comunicado los primeros viajes del Papa León XIV. Los países serán Turquía y Líbano; y las fechas, del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2025

Bruni explicó que el Santo Padre viaja a invitación de las autoridades civiles y eclesiásticas de ambos países. En Turquía, el Papa peregrinará a İznik, la antigua Nicea, con motivo del 1700º aniversario del Primer Concilio de Nicea, celebrado en el año 325, un acontecimiento clave en la historia de la Iglesia que definió los fundamentos de la fe cristiana.

"UNA PROMESA Y UN SUEÑO"

En su segunda etapa, en el Líbano, el Papa desea manifestar su cercanía al pueblo libanés y a las comunidades cristianas de Oriente Medio, en un contexto marcado por desafíos sociales, económicos y religiosos. “El itinerario detallado del viaje apostólico será publicado oportunamente”, afirmó el portavoz.

Este primer viaje del Pontífice agustiniano encierra “una promesa y un sueño”. Promesa, porque León XIV cumple el deseo que el Papa Francisco había expresado reiteradamente: conmemorar el aniversario del Concilio de Nicea junto al Patriarca Ecuménico Bartolomé y a los líderes de las Iglesias orientales. Y sueño, porque realiza finalmente la visita al Líbano, ese “país-mensaje”, como lo definió san Juan Pablo II, herido por crisis y conflictos, pero siempre firme en su fe y esperanza.

LEÓN XIV SOBRE EL ANIVERSARIO DE NICEA: "una brújula que debe seguir guiándonos "

Durante la audiencia a los participantes del simposio “Nicea y la Iglesia del tercer milenio: hacia la unidad católico-ortodoxa”, celebrado en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino en Roma (Angelicum) en junio, el Papa León recordó que el acontecimiento del año 325 “no es solo un evento del pasado, sino una brújula que debe seguir guiándonos hacia la plena unidad visible de todos los cristianos”. La elección de İznik para iniciar su pontificado misionero refleja precisamente su deseo de tender puentes entre Oriente y Occidente, entre católicos y ortodoxos, en un momento en que el diálogo ecuménico busca nuevas formas de comunión.

El paso por el Líbano tendrá también un profundo valor pastoral. “El Líbano sufre, pero su pueblo no se deja vencer —recordaba el Papa Francisco—; tiene la debilidad de la diversidad, pero la fuerza de los cedros”. Con esta visita, su sucesor busca ofrecer consuelo y renovar el compromiso de la Iglesia con un país que, pese a las heridas de la explosión del puerto de Beirut, la crisis económica y las tensiones fronterizas, sigue siendo faro de convivencia para toda la región.