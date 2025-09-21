El Papa León XIV advierte: "La riqueza no debe transformarse en armas ni en monopolios que humillan a los trabajadores"

El Papa León XIV ha presidido este domingo 21 de septiembre la misa dominical en la parroquia Pontificia de Santa Ana, en el Vaticano, confiada a la Orden de San Agustín. El Pontífice ha comenzado su homilía saludando "con afecto a los agustinos que aquí realizan su servicio, en particular al párroco padre Mario Meardi. Doy la bienvenida al nuevo prior general, padre Joseph Farrell, y con alegría saludo también al padre Gioele Schiavella, que ha alcanzado la venerable edad de 103 años".

Vatican Media El Papa León XIV celebra este domingo la misa en Santa Ana del Vaticano, parroquia que custodian los agustinos

En el Evangelio del día de hoy, Lucas 16, 1-13, Jesús contrapone la fidelidad a Dios y el apego a la riqueza. “Jesús plantea una alternativa muy clara entre Dios y la riqueza, pidiéndonos tomar una posición definida y coherente. Ningún siervo puede servir a dos señores; por tanto, no pueden servir a Dios y a la riqueza”, ha recordado el Papa.

Ha subrayado que no se trata de una elección secundaria, sino fundamental: “No es una opción revisable con el tiempo según las circunstancias. Es necesario decidir un verdadero estilo de vida. Se trata de elegir dónde poner nuestro corazón, de aclarar a quién amamos sinceramente, a quién servimos con dedicación y cuál es nuestro verdadero bien”.

El riesgo de idolatrar la riqueza

El Papa ha advertido sobre el peligro de convertir los bienes materiales en un ídolo: “La sed de riqueza corre el riesgo de ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. La tentación es pensar que sin Dios podríamos vivir igualmente bien, mientras que sin riqueza estaríamos tristes y afligidos. Este es el engaño que nos hace desconfiados y recelosos hacia los demás”.

"Quien sirve a Dios se hace libre"

“Quien sirve a Dios se hace libre de la riqueza, pero quien sirve a la riqueza queda esclavo de ella", ha apuntado León. "Quien busca la justicia transforma la riqueza en bien común; quien busca el dominio transforma el bien común en empresa de su propia avidez”.

El Papa además ha invitado a una auténtica conversión interior: “La Palabra del Señor no contrapone a los hombres en clases rivales, sino que anima a todos a una revolución del corazón. Cuando éste se abre a Dios, nuestras manos se abren para dar y nuestras mentes para proyectar una sociedad mejor”.

Oración por la paz y los gobernantes

En este sentido, el Pontífice ha elevado una súplica por los responsables políticos. Ha comenzado recordando las palabras de San Pablo: "ruego, lo primero de todo, para que se hagan súplicas, oraciones y acciones de gracias por toda la humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad”.

En particular, ha pedido que los líderes no caigan en la tentación de instrumentalizar la riqueza: “Oremos para que los gobernantes de las naciones estén libres de la tentación de usar la riqueza contra el hombre, transformándola en armas que destruyen pueblos y en monopolios que humillan a los trabajadores”.

Con dolor, el Papa ha denunciado la indiferencia global ante las guerras: “Pueblos enteros son hoy aplastados por la violencia y aún más por una descarada indiferencia que los abandona a un destino de miseria. Ante estos dramas no podemos ser pasivos, sino anunciar con palabras y obras que Jesús es el Salvador del mundo, el que nos libera de todo mal”.

"perseverad con esperanza en un tiempo amenazado por la guerra"

Finalmente, el Papa ha agradecido a la comunidad parroquial de Santa Ana por su compromiso: “Les agradezco porque, de distintas maneras, cooperan en mantener viva la comunidad y ejercen un generoso apostolado. Les animo a perseverar con esperanza en un tiempo seriamente amenazado por la guerra y la injusticia”. Y ha añadido: “Nutriéndonos de la Eucaristía, supremo tesoro de la Iglesia, podemos ser verdaderos testigos de caridad y de paz”.