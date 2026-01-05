Sigue aquí la clausura del Jubileo 2025: Cierre de la Puerta Santa y Solemnidad de la Epifanía del Señor

El Jubileo 2025 entra en su recta final. La solemnidad de la Epifanía del Señor, este 6 de enero, marcará el cierre definitivo del Año Santo y el Papa León XIV presidirá el rito de clausura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro y la posterior celebración de la Santa Misa, a partir de las 9:30 horas.

Con esta celebración concluirán los principales actos jubilares que, durante todo el año, han reunido en Roma a millones de peregrinos llegados de todo el mundo. El cierre de la Puerta Santa de San Pedro pone fin a un tiempo de gracia que ha invitado a la conversión, la reconciliación y la esperanza.

La clausura del Jubileo se ha ido desarrollando de forma escalonada en las distintas basílicas papales. El pasado 25 de diciembre, la Basílica de Santa María la Mayor fue la primera en cerrar su Puerta Santa, en una celebración presidida por el cardenal arcipreste Rolandas Makrickas. Dos días después, el 27 de diciembre, fue el turno de la Basílica de San Juan de Letrán, con el rito y la Eucaristía presididos por el cardenal vicario de Roma, Baldo Reina, y acompañados por el coro de la diócesis, dirigido por monseñor Marco Frisina.

El 28 de diciembre, la Basílica de San Pablo Extramuros acogió también el cierre de su Puerta Santa, con una celebración presidida por el cardenal arcipreste James Michael Harvey. A estas clausuras se sumó, unos días antes, el cierre de la Puerta Santa de la prisión de Rebibbia, celebrado el 21 de diciembre y presidido igualmente por Baldo Reina, un gesto que quiso subrayar el carácter universal y profundamente humano del Jubileo.

Con la Epifanía del Señor, la Iglesia cerrará oficialmente el Año Santo 2025, recordando que la luz de Cristo, que guio a los Magos hasta Belén, sigue llamando a salir al encuentro de todos, también más allá de las Puertas Santas ya cerradas.