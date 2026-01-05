El Año Jubilar de 2025 cierra con más de 33 millones de peregrinos: Italia, Estados Unidos y España a la cabeza

Italianos, estadounidenses y españoles lideran la lista de peregrinos que han acudido a Roma con motivo del Jubileo. Este evento, que se celebra cada 25 años y que concluirá este martes, ha cifrado en 33.475.369 los participantes a lo largo de todo el Año Santo, según ha infirmado el Vaticano.

"Iniciado con el Papa Francisco, el Jubileo concluye con el Papa León XIV. Este relevo permite vislumbrar hasta qué punto ha sido compleja la maquinaria organizativa", ha afirmado en una rueda de prensa Rino Fisichella, organizador de esta celebración por parte del Vaticano.

Si sacamos los porcentajes, de las más de 33,4 millones de personas que han peregrinado al Vaticano durante 2025, el 36,34 % proviene de Italia, el 12,57 % de Estados Unidos y el 6,23 % de España.

Le siguen Brasil (4,67 %), Polonia (3,69 %), Alemania (3,16 %), Reino Unido (2,81 %), China (2,79 %), México (2,37 %) o Francia (2,31 %).

asistencia Por encima de las expectativas

El número de peregrinos ha superado la previsión inicial del Año Santo, que se estimaba en 31,7 millones de personas.

"El mundo entero ha llegado a Roma. Peregrinos procedentes de nada menos que 185 países han acudido a la ciudad. Roma ha estado bajo los focos de la prensa internacional durante un año entero, superando con éxito su desafío", ha celebrado Fisichella.

próxima parada: 2033, año de la redención

Y dedicó unos minutos a la posible celebración de un año jubilar extraordinario en 2033: "No quiero echar agua al fuego, pero por el momento, lo que se dice en la bula de convocatoria no es que vaya a haber un jubileo en el 2033, sino que está escrito que lo que hemos celebrado es propedéutico (preparatorio) para el 2033".

"Por lo tanto, que haya un jubileo requiere una decisión propia del Santo Padre", subrayó, al añadir que "ciertamente el 2033 será un año particularmente significativo para la Iglesia Católica, porque se cumplirán los 2000 años de la redención, muerte y resurrección de Jesús".

En la presentación de los datos del Jubileo, que concluirá este martes con el cierre de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro del Vaticano, también estuvieron presentes el subsecretario de la presidencia del Gobierno, Alfredo Mantovano, el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y el presidente de la región de Lazio, Francesco Rocca.