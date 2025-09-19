El Papa León XIV celebra este domingo la misa en Santa Ana del Vaticano, parroquia que custodian los agustinos

León XIV celebrará la misa el próximo domingo, 21 de septiembre a las 10h, en la parroquia de Santa Ana del Vaticano, tal y como ha anunciado la Santa Sede. El templo, del siglo XVI, está confiado al cuidado pastoral de la Orden de San Agustín desde 1929.

La antigua iglesia albergaba la Cofradía de los Escuderos Pontificios, responsable de las caballerizas papales, cuya patrona era Santa Ana. Tras los Pactos de Letrán, el 30 de mayo de 1929, Pío XI, mediante la Constitución Apostólica 'Ex Lateranensi pacto', la estableció como parroquia y confió su cuidado pastoral a los religiosos de la Orden de San Agustín. Su primer párroco, Agostino Ruelli, fue nombrado el 7 de agosto del mismo año. El párroco actual es el padre agustino Mario Millardi.

No es la primera vez que León XIV celebra la Eucaristía en Santa Ana, ya que como cardenal hizo lo propio el pasado año en la festividad de los santos Joaquín y Ana.

Los Papas en Santa Ana en el Vaticano

Pío XI visitó la parroquia de Santa Ana, asistiendo a la inauguración del órgano el 7 de febrero de 1931; Juan XXIII la visitó el 20 de enero de 1961; Pablo VI conmemoró el 50 aniversario de su sacerdocio el 29 de mayo de 1970; Juan Pablo II la llamó "mi parroquia" en su homilía del 10 de diciembre de 1978; Benedicto XVI presidió una celebración el 5 de febrero de 2006; y Francisco la eligió para su primera misa pública el 17 de marzo de 2013.