La Orden de San Agustín anuncia, "en la tarde del 9 de septiembre, los 73 hermanos capitulares con derecho a voto congregados en el 188 Capítulo General de la Orden de San Agustín, eligieron a su nuevo Prior General"

Ese comunicado asegura que "el padre Joseph Farrell OSA, hasta el día de hoy vicario general de la Orden y asistente general para Norteamérica, recoge el sello del P. Alejandro Moral Antón, y acepta su nuevo cargo al frente de la Orden". Se trata del 98 Prior General en los más de 750 años de historia de los agustinos.

OSA El padre Joseph Farrell, nuevo Prior General de la Orden de San Agustín

UN PRIOR AMERICANO PARA LOS PRÓXIMOS 6 AÑOS

Tal y como indica la biografía proporcionada por orden, el P. Joseph Lawrence Farrell, OSA, nació el 11 de julio de 1963 en Drexel Hill, Pensilvania (EE. UU.). Está afiliado a la Provincia Agustina de Santo Tomás de Villanova. Se graduó en la Facultad de Empresariales de la Villanova University con una licenciatura en Administración de Empresas (1985). Después obtuvo una maestría en Teología (MA) en la Washington Theological Union (1991). Profesó sus primeros votos como agustino en 1987 y sus votos solemnes en 1990.

Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1991 en la iglesia Nuestra Madre del Buen Consejo en Bryn Mawr, Pensilvania. Su primer destino fue la parroquia de San Agustín en Lawrence, Massachusetts. A continuación, ejerció como capellán en Monsignor Bonner High School en Drexel Hill, Pensilvania (1994-1996), y en Merrimack College de North Andover, Massachusetts (1996-2003). En 2003, fue destinado al Colegio Internacional Santa Mónica de Roma y se matriculó como estudiante en la Universidad Gregoriana, donde obtuvo la Licenciatura en Teología Sagrada (STL) en 2005 y el Doctorado en Teología Sagrada (STD) en 2007, con especialización en espiritualidad agustiniana. Su tesis doctoral se centró en el tema «Una espiritualidad agustiniana de la responsabilidad en los sermones de San Agustín».

Entre 2007 y 2013, fue destinado a la Oficina de Misión y Ministerio de la Villanova University donde enseñó diversas disciplinas (Agustín: vida y pensamiento; antropología cristiana; cristianismo antiguo, seminario sobre Agustín y la cultura). Durante ese tiempo, también ocupó el cargo de director de prenovicios en el Programa de Formación Inicial de la Provincia de Santo Tomás de Villanueva.

Tras el Capítulo General Ordinario de 2013, comenzó a servir a la Orden de San Agustín en el cargo de Vicario General y en esa función ayudó al Prior General en las visitas canónicas de renovación a las comunidades, las reuniones capitulares y otras tareas propias de un consejero general. Obtuvo una Maestría en Gestión de Entidades Eclesiales de la Villanova University en 2019. En septiembre de 2019, fue reelegido vicario general en el Capítulo General Ordinario.

Mientras ocupaba el cargo de vicario general, colaboró con sus hermanos agustinos del Consejo General en las Comisiones para los Centros Educativos Agustinianos y para la Formación Inicial y la Promoción Vocacional; el Instituto de Espiritualidad Agustina; la Comisión Internacional de Apostolado y Evangelización; la Secretaría para las Comunicaciones Sociales y la supervisión de los miembros de las casas generales que dependen de la Curia General.