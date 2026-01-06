Nos acercamos a uno de los días más emblemáticos del Tiempo de Navidad. Hoy es la Solemnidad de la Epifanía del Señor, también conocida como el día de Reyes. Será San Mateo en el Evangelio de la infancia quien relatará la llegada de unos Magos de Oriente que preguntaron en Jerusalén por el Rey de los judíos, cuya estrella habían visto en sus lugares de origen.

Cuando llegan a la Ciudad Santa, se encuentran con el rey Herodes y todo el pueblo sobresaltados ante tal noticia. Las dificultades no terminan porque el monarca oculta sus intenciones y les manda a averiguar dónde vive el Niño para adorarle él después.

Su camino tendrá la recompensa de encontrar el Portal de Belén, donde le ofrecen los dones de oro como Rey, incienso como Dios y mirra como Hombre. De esta forma el Verbo hecho carne que ha plantado su tienda entre nosotros, muestra que si el día 25 de diciembre acudían los pastores del pequeño pueblecito a adorarle, hoy se pone de relieve la universalidad de la Fe, que viene a todos los hombres.

La Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento dice que “Los Reyes de Saba y de Arabia vienen trayendo regalos”. San Pablo en sus Cartas señala que también “los Gentiles son coherederos”. Y entre los Padres de la Iglesia aparece San Beda el Venerable que da nombres a estos personajes venidos desde Oriente.