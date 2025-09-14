León XIV agradece las felicitaciones por su setenta cumpleaños: “Gracias al Señor, a mis padres y a quienes han tenido un recuerdo en la oración"

El Papa León XIV ha agradecido las felicitaciones que ha recibido este domingo, 14 de septiembre, por su setenta cumpleaños ante las miles de personas congregadas en la Plaza de San Pedro con motivo del rezo del Ángelus.

En su mensaje, el Santo Padre ha dado “gracias al Señor, a mis padres y agradezco a quienes han tenido un recuerdo en la oración”, al que ha seguido numerosos aplausos y aclamaciones a la figura del Sucesor de Pedro, que desde el balcón del Palacio Apostólico asistía emocionado a estas muestras de cariño.

Ya en la noche del sábado miles de personas le desearon un feliz cumpleaños durante el histórico concierto en la Plaza de San Pedro en el que cantaron artistas como Karol K, Pharrell Williams, John Legend o el tenor Andrea Bocelli con el que se clausuraba el 'Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana 2025'

Además, los niños ingresados en el hospital 'Bambino Gesú' de Roma le han hecho llegar algunos dibujos en los que lo representan con banderas de la paz, una de las cuestiones clave en su magisterio.

En la agenda de este domingo, además del rezo del Ángelus de cada domingo, el Pontífice se desplazará hasta la basílica de San Pablo Extramuros a las 17h para recordar a un total de 1.624 mártires por la fe en el siglo XXI.

León XIV llama a un compromiso renovado "por la unidad, la sinodalidad y la misión de la IGlesia"

Tras el Ángelus, León XIV también ha querido recordar que este lunes se cumplen sesenta años de la institución del Sínodo de los Obispos, que ha definido como “una intuición profética de San Pablo VI”, para que los obispos pudieran ejercitar la comunión con el Papa.

De ahí que el Pontífice confíe en que esta conmemoración “suscite un renovado compromiso por la unidad, la sinodalidad y la misión de la Iglesia”.