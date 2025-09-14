León XIV celebra su primer cumpleaños como Papa: 70 años que celebrará rezando el Ángelus y conmemorando a los mártires del siglo XXI

El Papa León XIV celebra su primer cumpleaños como Pontífice. No es una cifra cualquiera: setenta años. Se trata del Santo Padre más joven desde hace más de tres décadas, desde los tiempos de Juan Pablo II, que fue elegido en 1978 con tan solo 58 años, y alcanzó en 1990 la misma edad que hoy cumple León XIV.

El estadounidense nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, fruto del matrimonio entre Louis, de orígenes franceses e italianos, y Mildred, españoles, aunque también cuenta con nacionalidad peruana por sus muchos años en la misión.

En el Vaticano tradicionalmente no se celebra el cumpleaños sino el santo, pero los papas anteriores sí que solían pasar un día especial, recibiendo la felicitación de colaboradores, allegados, admiradores o participantes en algunas de sus audiencias.

La pasada noche, por ejemplo, miles de personas le desearon un feliz cumpleaños durante el concierto en la Plaza de San Pedro del Vaticano en el que cantaron artistas como Karol K, Pharrell Williams, John Legend o el tenor Andrea Bocelli.

Además, los niños ingresados en el hospital 'Bambino Gesú' le han hecho llegar algunos dibujos en los que lo representan con banderas de la paz, una de las cuestiones clave en su magisterio.

La agenda del Papa León XIV en el día de su 70 cumpleaños

En la agenda de este domingo León XIV también tiene una apretada agenda, ya que además del rezo del Ángelus a las doce del mediodía, a las 17h preside la conmemoración de los mártires por la fe en el siglo XXI en la basílica romana de San Pablo Extramuros.

Además está prevista la publicación de algunos extractos de la primera entrevista que ha concedido desde su 'fumata blanca' por su biografía 'León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI', editada en Perú.

'leo from chicago': el documental sobre la vida de León XIV que estará pronto disponible

A su vez, y coincidiendo con su cumpleaños, se ha publicado el nuevo documental 'Leo from Chicago', donde se abordan las raíces estadounidenses del Papa.

A través de un viaje por Estados Unidos, se revelan diversos testimonios e imágenes, entre los que destacan los de sus dos hermanos, Louis y John. Próximamente podrá verse en los canales de los medios de comunicación vaticanos.

La infancia, los lazos familiares, las amistades, los estudios, la formación, la vocación, los primeros pasos en la vida consagrada, el compromiso social, las pasiones deportivas, los gustos culinarios. Todo esto es parte del documental 'Leo from Chicago', que traza un retrato profundo y, en cierto modo, inédito del Papa León XIV.

El viaje, realizado por los periodistas Deborah Castellano Lubov, Salvatore Cernuzio y Felipe Herrera-Espaliat, transita por los barrios de Chicago, comenzando por la casa familiar en el área de Dolton, con los recuerdos y relatos de los dos hermanos, Louis Martin y John. Luego, se ven las oficinas, las escuelas y las parroquias dirigidas por los religiosos agustinos, el centro de estudios Unión Teológica Católica, y los lugares frecuentados por el entonces Padre Robert Prevost, como el restaurante Aurelio's Pizza o el Rate Field, estadio del equipo de los White Sox. Pero el itinerario se amplía hasta la Universidad de Villanova, a pocos kilómetros de Filadelfia, y a Port Charlotte (Florida), residencia de su hermano mayor.