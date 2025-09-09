León XIV reconocerá este domingo a más de 1.600 nuevos mártires del siglo XXI: "Que su sangre sea semilla de paz y reconciliación"

La Comisión de Nuevos Mártires Testigos de la Fe, establecida en 2023 por el Papa Francisco, dentro del Dicasterio para las Causas de los Santos del Vaticano, ha reconocido a 1.624 nuevos mártires en el siglo XXI, es decir, desde el año 2000, según ha informado la Santa Sede, en una rueda de prensa. Y este domingo, coincidiendo con el 70 cumpleaños del Papa León XIV, van a ser reconocidos como mártires.

ÁFRICA ES LA TIERRA DONDE MÁS CRISTIANOS MUEREN asesinados

Trescientos cuatro mártires procedentes de América, 43 europeos asesinados en el Viejo Continente y otros 110 caídos durante misiones en todo el mundo, 277 asesinados en Oriente Medio y el Magreb, 357 testigos de la fe en Asia y Oceanía y 643 en África, tierra esta última "donde mueren más cristianos»", señala Andrea Riccardi, fundador de la Comunidad de Sant'Egidio y vicepresidente de la Comisión compuesta por once miembros.

Fosa común de los cristianos asesinados

Las historias estudiadas han sido señaladas desde todos los rincones del mundo, por diferentes Iglesias y confesiones cristianas, y por diócesis, conferencias episcopales, institutos religiosos y otras realidades eclesiales.

Son vidas que dan testimonio de la persecución religiosa, la violencia de las organizaciones criminales, la explotación de los recursos naturales, los atentados terroristas, los conflictos étnicos y otras causas por las que los cristianos siguen siendo asesinados.

ESTE DOMINGO SERÁN RECONOCIDOS COMO MÁRTIRES

Su memoria va a ser recordada en la única celebración ecuménica en Roma durante todo el año jubilar, que va a tener lugar este domingo en la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, y que coincide con el 70 cumpleaños del Papa León XIV.

El papa León "desea que la sangre de estos mártires sea semilla de paz y reconciliación, fraternidad y amor, como escribió con motivo del reciente ataque terrorista en el Congo".

La Hermana Leonella Sgorbati

Durante la celebración y justo tras la homilía, la liturgia continuará con la memoria de los mártires testigos de la fe, en la que, tras la proclamación de cada bienaventuranza, seguirán dos intenciones de oración y algunas palabras para recordar las historias de algunos testigos, como la hermana Leonella Sgorbati, asesinada en Somalia en 2006, o un grupo de cristianos evangélicos asesinados por terroristas en 2019 en Burkina Faso.