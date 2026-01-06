El Papa León XIV reclama sustituir la "industria de la guerra" por la "artesanía de la paz"

El Papa León XIV se asomó este martes, 6 de enero de 2026, al balcón central de la Basílica de San Pedro para rezar el Ángelus junto a miles de fieles. En su mensaje, coincidiendo con la Solemnidad de la Epifanía del Señor, el Pontífice explicó el origen etimológico de la festividad.

El significado de la Epifanía

Al explicar el sentido de la festividad, el Santo Padre ha señalado que la palabra "epifanía" significa "manifestación" y que la alegría cristiana nace de un Misterio que ya no está oculto. En este sentido, ha recordado que la vida de Dios se ha revelado en Jesús con "definitiva claridad", permitiendo que el ser humano pueda mantener la esperanza incluso en tiempos difíciles.

"‘Dios salva’: no tiene otras intenciones, no tiene otro nombre" , ha subrayado el Papa, añadiendo que "viene de Dios y es epifanía de Dios solo aquello que libera y salva". Para León XIV, reconocer a Jesús implica confesar que se ha encontrado la verdadera humanidad, definida como un "no existir para sí mismos, sino abiertos y en comunión".

El compromiso del Jubileo: justicia y gratuidad

Reflexionando sobre los dones de los Magos —oro, incienso y mirra—, el Pontífice ha destacado que, aunque no parezcan útiles para un niño, expresan una voluntad de entrega total. "Da mucho quien lo da todo" , ha sentenciado, vinculando este gesto con el espíritu del Año Jubilar que finaliza.

El Papa ha sido contundente al definir el impacto social de esta etapa espiritual: "El Jubileo nos ha recordado esta justicia fundada en la gratuidad: él tiene originariamente en sí mismo el llamamiento a reorganizar la convivencia, a redistribuir la tierra y los recursos". Según sus palabras, se trata de "restituir 'lo que se tiene' y 'lo que se es' a los sueños de Dios, más grandes que los nuestros".

Una historia nueva sin "industria de la guerra"

León XIV ha insistido en que la fe no puede ser ajena a la realidad cotidiana, afirmando que "la esperanza que anunciamos debe estar con los pies en la tierra: viene del cielo, pero para generar, aquí abajo, una historia nueva". En esta construcción de futuro, el Papa ha pedido que los dones personales se pongan en común para que "los extraños y los adversarios se conviertan en hermanos y hermanas".

El punto culminante de su mensaje ha sido la denuncia de la violencia estructural. El Santo Padre ha pedido que, "en lugar de las desigualdades haya equidad" y que, "en vez de la industria de la guerra se afirme la artesanía de la paz". Finalmente, ha convocado a todos los presentes a actuar como "tejedores de esperanza" para encaminarse hacia el futuro "por otro camino".