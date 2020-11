Mónica López, sorprendida en directo por una feligresa que habla alto y claro sobre no poder cantar en Misa

Uno de los temas más recurrentes en las tertulias televisivas y radiofónicas de este miércoles son las restricciones que ha planteado el Gobierno en forma de borrador de cara a los días de Nochebuena y Nochevieja para evitar expandir la covid-19.En TVE no ha sido excepción, y el programa 'La Hora de la 1' presentado por Mónica López ha ahondado en este asunto.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez incluía en el borrador que las reuniones familiares se limitaran a seis personas, que el toque de queda comenzara a la una de la madrugada o que las celebraciones religiosas propias de la Navidad, como la Misa del Gallo del 24 de diciembre, tuviese lugar con las limitaciones de aforo en los templos como hasta ahora, además de tratar de hacer uso de música pregrabada para evitar así los cánticos de los feligreses durante la Misa, para de esta manera no propagar el coronavirus a través de los aerosoles.

Asimismo, el borrador recomienda que las cabalgatas de Reyes este año sean retransmitidas por televisión y que sean estáticas, para así poder controlar mejor los accesos y las salidas. Limitaciones que entristecen a todos, tal y como ha manifestado la propia Mónica López: “Me da pena que suspendan las cabalgatas. ¿Cómo se le explica esto a los niños?”, se lamentaba la presentadora de TVE.

¿Qué plantea el Gobierno para las residencias durante la Navidad?



▪ Se amplían las visitas

▪ Si los residentes deciden salir se les hará pruebas antes de volver



Lo cuenta @oliviafreijo en #LaHoraDeLa1 ▶ https://t.co/GesHjMSqQApic.twitter.com/ZAtIfwWccp — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 25, 2020

¿Se podrá cantar en la Misa del Gallo?

Lo tertulianos manifestaban su opinión al respecto del borrador, generalmente apoyando las restricciones planteadas, dadas las circunstancias especiales que rodearán también a las navidades en este 2020. Sin embargo, algunos aspectos han resultado polémicos, como esta recomendación de no cantar durante la misa.

Por ello, el programa 'La Hora de la 1' ha entrevistado en directo a un párroco y a una feligresa, con el fin de que mostrasen su opinión al respecto. Fue el sacerdote Javier Baeza, párroco de la iglesia San Carlos Borromeo ubicado en el barrio madrileño de Entrevías.

Para el Padre Baeza, no debe constituir un problema, por lo que quita hierro al debate: “Cantar con mascarilla no genera problemas. Son saludables las indicaciones que nos ofrecen, pero hay maneras de hacerse oír pese a las mascarillas. Los ciudadanos y los creyentes no podemos entretenernos en esto. La Iglesia tiene problemas mucho más urgentes que atender que cantar o no con mascarilla. Este año habrá que chillar un poco más para que se nos oiga, como hacen en las manifestaciones”, ha asegurado.

Preguntado si tendría que cambiar el horario de celebración de la Misa del Gallo, el sacerdote ha remarcado que todos los años suelen celebrarla durante la tarde, antes de la cena de Nochebuena, por lo que no les afectaría el toque de queda decretado.

Cristiano Ronaldo y Álvaro Morata, juntos en el Real Madrid en un partido de Champions. CORDONPRESS

La reflexión de una feligresa que ha dejado en fuera de juego a Mónica López

Tras la reflexión del sacerdote, una feligresa de la parroquia ha dado a conocer su opinión al respecto: “Es absurdo no poder cantar. Se debe cantar. Debemos compartir. Eso de no cantar me parece mal. Realmente la alegría se saca de dentro y se comparte. Y cantar es alegría”, ha manifestado en el programa de Mónica López.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Pillada en directo de TVE: el paseo de una chica por el Congreso que nunca olvidará

El comentario de Felipe VI a Vicente Vallés sobre su trabajo en Antena 3 que le saca los colores: “Perdóname”