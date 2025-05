José Luis Restán, ante el cónclave: "Es lógico que haya apuestas, me las tomo con ironía"

Madrid - Publicado el 06 may 2025, 10:09 - Actualizado 06 may 2025, 10:26

El presidente de ÁBSIDE Media, José Luis Restán, ha sido este martes el protagonista de los desayunos del Foro de la Nueva Comunicación en el que ha destacado la importancia de "la aventura increíble de una radio -COPE-, que incorporó también una televisión" que le ha permitido ser "comunicador, no tanto gestor", pese a que su profesión es la ingeniería de caminos, "algo de lo que no me arrepiento".

José Luis Restán lleva 35 años en COPE, "un trabajo compartido con muchos compañeros que ha sido una experiencia fantástica, uno de los aspectos más satisfactorios de mi trayectoria y cuando ya atisbaba la jubilación, me llegó como una gran sorpresa, la propuesta de asumir la presidencia de ÁBSIDE Media, dije que sí, aunque tuve muchas dudas", ha reconocido.

Es reconocido como uno de los analistas de la actualidad de la Iglesia católica, análisis que ha dejado también en este desayuno

¿Qué puede pasar en el cónclave?

"La Iglesia es la misma y distinta a lo largo de la historia. El desafío que tiene la Iglesia en cada época es comunicar a los hombres la respuesta de salvación que es Jesucristo para el corazón de cada hombre y mujer de cada época y para la historia concreta. Vivimos en un momento, por lo que respecta al mundo occidental, en el que es evidente que la tradición cristina ya no es la que modela, la que da forma al orden de nuestra convivencia y a la compresión del mundo que tiene la mayoría de las personas. Desde el Concilio Vaticano II la conciencia de que esto es así ya estaba presente. La tuvo Pablo VI, la tuvo Juan Pablo II, la tuvo Benedicto XVI y la ha tenido Francisco", ha subrayado el presidente de ÁBSIDE Media

Para aquellos que esperan que todo se solucione con la elección el nuevo sucesor de Pedro, lanza este mensaje: "El Papa no es un emperador ni un demiurgo que con una varita mágica con un programa revolucionario puede dar solución a los problemas. El Papa es un pobre hombre y en eso Francisco nos ha dado una lección, un pobre hombre lleno de defectos y pecados a quien Cristo le ha llamado. No es un superhombre, es el sucesor de San Pedro".

Sobre las listas de posibles papables, el presidente de ÁBSIDE Media, "es lógico que exista espectación, me lo tomo con ironía que las casas de apuestas al igual que hacen con los caballos apuesten quién va a ser el Papa. El cristianismo es la religión de la encarnación y eso supone someterse a todos los mercados, no me escandaliza nada, pero me doy cuenta de cuanta literatura barata hay en torno a la cuestión. Solo ponen delante a cardenales más conocidos y esos son los que están sacando. La férrea ley del cónclave provoca que hay que buscar el máximo consenso a la figura que va a ser elegida. Los nombres que están saliendo están muy bien, pero no quiere decir que sea el que salga".

Va a ser su tercer cónclave, como informador y como cristiano, por eso asegura que en COPE y TRECE "vamos a darlo todo