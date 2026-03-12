El salesiano Fernando García, elegido nuevo secretario general de la Conferencia Española de Religiosos

El salesiano Fernando García ha sido elegido nuevo secretario general de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) para el cuatrienio 2026-2030. De esta manera sustituye a Jesús Miguel Zamora, religioso de La Salle, que asumió este cargo en septiembre de 2017.

Fernando García, que actualmente es Superior Mayor de la Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor, asumirá el servicio a partir del próximo 1 de septiembre.

Nacido en Madrid hace 52 años, García hizo su primera profesión religiosa en Arévalo en 1993 y fue ordenado sacerdote en Madrid en 2004.

Fernando García, integrante del Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos (PRIVA)

El nuevo secretario general obtuvo la Licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad Pontificia de Salamanca y el Bachillerato en Teología en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, en donde también cursó estudios de Pastoral Juvenil. Ha sido coordinador de Pastoral, director del Centro Juvenil y coordinador de deportes en la Casa Salesiana de Soto del Real, así como director de Salesianos Aranjuez y Salesianos Atocha.

En la CONFER es miembro del Consejo General, ha formado parte del grupo de elaboración de las Líneas de Trabajo de las Instituciones de la Iglesia Católica en España en materia de abusos sexuales y del Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos (PRIVA), todo ello aprobado en 2024 por la propia Conferencia de Religiosos y la Conferencia Episcopal Española.

A su vez, Fernando García participa en un grupo de trabajo de Superiores Mayores creado en el año 2025 para reflexionar en CONFER sobre las obras educativas y el gobierno de las Instituciones religiosas.

Por otra parte, ha sido miembro de la Junta Rectora de Escuelas Católicas Madrid y miembro del Patronato de la Fundación Educación y Evangelio.

CONFER agradece a Jesús Miguel zamora sus años como secretario general

Por su parte Jesús Miguel Zamora seguirá ejerciendo el cargo de secretario general hasta la toma de posesión de Fernando García que tendrá lugar el 31 de agosto.

En un comunicado, La Conferencia Española de Religiosos agradece “la disponibilidad de los Salesianos y del nuevo secretario general por asumir este servicio y, al mismo tiempo, a Jesús Miguel Zamora por el trabajo realizado durante estos nueve años de dedicación a la CONFER”.

“Queremos expresar nuestra gratitud a la Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor y los Hermanos de las Escuelas Cristianas, La Salle, por su compromiso con la vida religiosa de España, a través de la colaboración y servicio de Fernando y Jesús Miguel en la CONFER respectivamente”, señala el presidente de CONFER, Jesús Díaz Sariego.