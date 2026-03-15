Rescatada la obra de El Greco tras décadas oculta bajo un calco realizado por un falsificador

La residencia papal de Castel Gandolfo ha acogido este sábado la presentación al público del inédito 'Redentor', la obra del siglo XVI de El Greco que fue rescatada tras décadas oculta bajo un calco realizado por un falsificador.

De esta manera, la residencia veraniega de los papas alberga la muestra 'El Greco en el espejo: dos pinturas comparadas', que propone un cara a cara artístico entre esta pieza inédita de madurez y una témpera de su época más temprana.

El 'Redentor', una tabla de dimensiones reducidas (45x29 cm) ejecutada entre 1590 y 1595, llegó al Vaticano en 1967 como una donación del intelectual y político español José Sánchez de Muniaín al papa Pablo VI.

Desde aquel momento, permaneció custodiada en el apartamento pontificio del Palacio Apostólico, sin haber sido nunca expuesta al público y como única obra de El Greco dentro del Vaticano, hasta que se solicitó permiso al fallecido papa Francisco para su restauración.

una falsificación que ocultó las capas originales y redibujó la imagen del Cristo

El responsable del departamento de arte de los siglos XV y XVI de los Museos Vaticanos, Fabrizio Biferali, ha afirmado en EFE durante el estudio previo a su reciente restauración que se descubrió que la imagen visible de la obra no correspondía a la pintura original.

La pintura fue objeto, presumiblemente durante los años sesenta del siglo XX, de una falsificación que ocultó las capas originales y redibujó la imagen del Cristo, y, en una primera fase de análisis, los restauradores temieron que la obra no perteneciera al pintor cretense, hasta que los estudios científicos confirmaron su autenticidad.

"Cuando comenzamos a tener los primeros datos científicos de los análisis de los pigmentos encontramos una correspondencia perfecta en los materiales utilizados y en la madera de la tabla, que es de pino, un material empleado habitualmente en España", precisa a EFE Alessandra Zarelli, una de las restauradoras del proyecto.

La pintura careció durante años de estudios detallados y, a finales de la década de 1960, fue repintada para completar las zonas dañadas mediante un calco que imitaba el Cristo original de El Greco.

"Es una obra que había sido incluida en un catálogo del Greco ya en los años setenta del siglo XX, pero que en realidad nadie ha visto nunca, porque al estar habitualmente conservada en el apartamento pontificio, un apartamento privado, no es visible al público", destaca Biferali.

Un homenaje por el octavo centenario de la muerte de San Francisco de Asís

La exposición establece un diálogo con un 'San Francisco', una témpera sobre tabla pintada hacia 1570, cuando el pintor comenzaba su etapa en Roma tras formarse en los talleres venecianos de Tiziano y Tintoretto.

Esta segunda pintura, cedida por la Universidad Suor Orsola Benincasa de Nápoles (sur), refleja todavía la formación del artista como pintor de iconos, con pinceladas muy finas y una técnica cercana a la miniatura, según explicó Biferali.

La muestra sirve además como homenaje a León XIV en el año en que se conmemora el octavo centenario de la muerte de San Francisco de Asís.